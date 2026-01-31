Lotería del Cauca, resultados del último sorteo hoy, sábado 31 de enero: premio mayor y secos

La Lotería del Cauca llevó a cabo su sorteo número 2596 la noche de este sábado, brindando una nueva oportunidad a miles de apostadores en todo el país de convertirse en millonarios. En esta edición, el premio mayor asciende a 8.000 millones de pesos, uno de los montos más atractivos del portafolio de juegos de azar en Colombia.



Número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca hoy, sábado 24 de enero de 2026

El número ganador del Premio Mayor del sábado 31 de enero de 2026 fue el (en minutos). Un resultado que convirtió a un nuevo apostador en millonario y marcó la noche del sorteo.

En caso de presentar inquietudes relacionadas con el cobro de premios, tiempos de pago, impuestos aplicables o el impuesto de ganancia ocasional en premios en especie, la Lotería del Cauca tiene habilitada la línea de atención 018000930320, donde los jugadores pueden recibir orientación oficial.



Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca

A continuación, se detallan los números ganadores de los premios secos del sorteo, información clave para que los apostadores revisen cuidadosamente su billete y confirmen si resultaron ganadores en alguna de estas categorías.

(En minutos)

Además, la Lotería del Cauca compartió la imagen oficial con el resultado del sorteo 2596. Se recomienda comparar el billete con esta imagen oficial para verificar con precisión si se obtuvo alguno de los premios disponibles.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Quienes resulten ganadores del Premio Mayor deben acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca y presentar el billete o las fracciones ganadoras, el RUT, una certificación de la cuenta bancaria y la cédula de ciudadanía. Una vez allí, se realiza la verificación de autenticidad del billete y se levanta un acta para dar inicio al proceso de pago del premio de forma segura y eficiente.



Los ganadores de premios por aproximación pueden reclamarlos directamente con su lotero de confianza, ya sea recibiendo el dinero correspondiente o intercambiando las fracciones ganadoras por nuevos billetes para futuros sorteos.

En el caso de premios superiores a $2.036.000, los cuales generan retención en la fuente, es obligatorio presentar el RUT expedido por la DIAN y una copia de la cédula de ciudadanía al momento de hacer el reclamo.

Si el premio corresponde a un seco, el ganador puede acudir a un distribuidor autorizado. Dependiendo de su capacidad de pago, el distribuidor podrá realizar el desembolso inmediato o tomar los datos del ganador para remitir el billete a la Lotería del Cauca, donde se verificará su autenticidad antes de efectuar el pago.

¿A qué hora juega la Lotería de Cauca?

La Lotería del Cauca se juega todos los sábados a las 11:00 p.m., y su sorteo es transmitido por el Canal UNO. Finalmente, la entidad recuerda que el próximo sorteo de la Lotería del Cauca se realizará el sábado 7 de febrero de 2026. Comprar el billete a tiempo puede marcar la diferencia y convertirse en una oportunidad para cambiar de vida.