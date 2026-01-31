Resultados Lotería de Boyacá: número ganador del premio mayor y los secos hoy, sábado 31 de enero

La Lotería de Boyacá de este sábado 31 de enero de 2026 ya realizó su sorteo número 4609, un evento liderado por el Gobierno del departamento de Boyacá que continúa fortaleciendo la financiación del sistema de salud, no solo para los boyacenses sino también para miles de colombianos en todo el país.



Número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 31 de enero de 2026

El Premio Mayor de $15.000 millones, correspondiente al sorteo del sábado 31 de enero de 2026, dejó como número ganador: en minutos.

En caso de presentar dudas relacionadas con el cobro de premios, los tiempos de pago, los impuestos aplicables o el impuesto de ganancia ocasional en premios en especie, la entidad ha habilitado la línea de WhatsApp 315 872 7559 para brindar orientación directa a los ganadores.



Ganadores de los secos de la Lotería de Boyacá

A continuación, se detallan los premios secos que cayeron en el sorteo de la Lotería de Boyacá, información clave para que los jugadores verifiquen su billete y confirmen si resultaron ganadores de alguno de estos incentivos.

(En minutos)

El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y en la página de Facebook de Telesantiago, mediante su transmisión en directo.



Qué hago si gano la Lotería de Boyacá

Si el premio obtenido corresponde al premio mayor o supera los 10 millones de pesos, el pago se realizará, sin excepción, en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N° 9-35, Piso 3, en la ciudad de Tunja, Boyacá.



Para los ganadores que residen fuera de Tunja, se recomienda acudir a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados, donde recibirán la asesoría necesaria para adelantar el proceso de cobro.

Cuando el premio es inferior a 10.000.000 de pesos, este puede reclamarse en los puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o a través de la página oficial de la Lotería de Boyacá, según las condiciones establecidas.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo y accesible. Existen dos formas principales de juego: mediante el billete físico tradicional o a través de plataformas en línea autorizadas.

Los jugadores pueden adquirir un billete completo o una fracción (por lo general, el billete se divide en cuatro fracciones) a través de:



Vendedores autorizados: Personas debidamente identificadas que comercializan los billetes en la vía pública.

Puntos de venta autorizados: Corresponsales bancarios como Bancolombia, puntos de chance como Paga Todo, Gana o Giramos, además de máquinas LottiRed, Sipaga, entre otros.

Es importante verificar que el billete no presente enmendaduras ni tachaduras y que corresponda a la fecha correcta del sorteo. Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.

Finalmente, se recomienda conservar el billete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar cualquier premio otorgado por la Lotería de Boyacá.