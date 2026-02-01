Resultados Lotería de Boyacá, Cauca, Extra de Colombia y Baloto del 31 de enero

Los sorteos de juegos de azar en Colombia correspondientes al sábado 31 de enero de 2026 dejaron miles de ganadores en todo el territorio nacional. Estos sorteos, que incluyen a la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca, el Sorteo Extraordinario de Colombia y Baloto Revancha, reportaron sus cifras oficiales, movilizando una bolsa de premios que supera los 50.000 millones de pesos en planes de premios combinados.



Lotería de Boyacá: El premio mayor de los 15.000 millones

La Lotería de Boyacá realizó su sorteo número 4609. En estos sorteos, el premio mayor de 15.000 millones de pesos fue para el número 8769 de la serie 402.

Además del premio principal, los sorteos de la entidad boyacense despacharon importantes secos:

Premio Fortuna ($1.000 millones): Número 5666, serie 012.

Número 5666, serie 012. Premio Alegría ($400 millones): Número 7068, serie 097.

Número 7068, serie 097. Premio Ilusión ($300 millones): Número 5528, serie 342.

Número 5528, serie 342. Premio Esperanza ($100 millones): Número 9665, serie 365.

resultados Lotería de Boyacá Lotería de Boyacá hoy número ganador Lotería de Boyacá sorteo 4609 Lotería de Boyacá resultados sábado 31 de enero de 2026 Lotería de Boyacá Premio Mayor Lotería de Boyacá 15.000 millones ganador Lotería de Boyacá 8769 serie 402 secos Lotería de Boyacá secos de 1.000 millones Lotería de Boyacá secos de 400 millones Lotería de Boyacá secos de 300 millones Lotería de Boyacá secos de 100 millones Lotería de Boyacá secos de 50 millones Lotería de Boyacá secos de 20 millones Lotería de Boyacá secos de 10 millones Lotería de Boyacá números ganadores Lotería de Boyacá resultados oficiales Lotería de Boyacá comprobar resultados Lotería de Boyacá Lotería de Boyacá Colombia último sorteo Lotería de Boyacá

Sorteo Extraordinario de Colombia: Resultados Sorteo 2247

El Sorteo Extraordinario de Colombia, que se juega periódicamente, entregó un Premio Mayor de 15.000 millones de pesos. En estos sorteos especiales, el número favorecido fue el 8890 de la serie 250.



Dichos sorteos también incluyeron incentivos adicionales como el Bono Casa de $160 millones (número 5997, serie 049) y el Bono Carro de $70 millones (número 6479, serie 027). La liquidación de premios menores reportó una alta actividad, con miles de fracciones premiadas.

Extra de Colombia

Lotería del Cauca: Resultados Sorteo 2596

En el suroccidente del país, los sorteos de la Lotería del Cauca siguen consolidándose como favoritos. Para el sorteo 2596 del 31 de enero, el Premio Mayor de 8.000 millones de pesos fue para el número 4554 de la serie 116.

La estructura de estos sorteos destacó por su variedad:

Publicidad

Un seco de $300 millones : 9520, serie 121.

: 9520, serie 121. Un seco de $200 millones : 3990, serie 204.

: 3990, serie 204. Dos secos de $100 millones: Números 4475 (serie 165) y 5249 (serie 070).

Lotería del Cauca hoy

Baloto y Revancha: nuevos acumulados

El Baloto Revancha también actualizó sus cifras tras el sorteo 2.612.

Baloto: Los números fueron 06 - 09 - 11 - 16 - 26 con la Superbalota 09 . Aunque no hubo ganador del gran acumulado en estos sorteos , se registraron más de 33.000 ganadores en categorías menores.

Los números fueron con la Superbalota . Aunque no hubo ganador del gran acumulado en estos , se registraron más de 33.000 ganadores en categorías menores. Revancha: Los números ganadores fueron 08 - 12 - 20 - 24 - 36 y Superbalota 04.

Baloto, Revancha, Resultados Baloto, Sorteo 2.612, Lotería de Colombia, Acumulado Baloto, Ganadores Baloto, Super Balota, Juegos de suerte y azar, Coljuegos, Premiación lotería.

Publicidad

Las autoridades de control recordaron que estos sorteos son fiscalizados para garantizar la transparencia y que los premios deben ser cobrados presentando el billete original.