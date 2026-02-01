Resultados Lotería de Boyacá, Cauca, Extra de Colombia y Baloto del 31 de enero

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Los sorteos de juegos de azar en Colombia correspondientes al sábado 31 de enero de 2026 dejaron miles de ganadores en todo el territorio nacional. Estos sorteos, que incluyen a la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca, el Sorteo Extraordinario de Colombia y Baloto Revancha, reportaron sus cifras oficiales, movilizando una bolsa de premios que supera los 50.000 millones de pesos en planes de premios combinados.
La Lotería de Boyacá realizó su sorteo número 4609. En estos sorteos, el premio mayor de 15.000 millones de pesos fue para el número 8769 de la serie 402.
Además del premio principal, los sorteos de la entidad boyacense despacharon importantes secos:
El Sorteo Extraordinario de Colombia, que se juega periódicamente, entregó un Premio Mayor de 15.000 millones de pesos. En estos sorteos especiales, el número favorecido fue el 8890 de la serie 250.
Dichos sorteos también incluyeron incentivos adicionales como el Bono Casa de $160 millones (número 5997, serie 049) y el Bono Carro de $70 millones (número 6479, serie 027). La liquidación de premios menores reportó una alta actividad, con miles de fracciones premiadas.
En el suroccidente del país, los sorteos de la Lotería del Cauca siguen consolidándose como favoritos. Para el sorteo 2596 del 31 de enero, el Premio Mayor de 8.000 millones de pesos fue para el número 4554 de la serie 116.
La estructura de estos sorteos destacó por su variedad:
Publicidad
El Baloto Revancha también actualizó sus cifras tras el sorteo 2.612.
Publicidad
Las autoridades de control recordaron que estos sorteos son fiscalizados para garantizar la transparencia y que los premios deben ser cobrados presentando el billete original.