“Juntar las partes”: Trump plantea unir la oposición y al gobierno para una transición en Venezuela

La líder opositora María Corina Machado ha tenido acercamientos con la administración de Donald Trump. Más recientemente, sostuvo un encuentro privado con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, que aseguró hace parte de ese camino hacia la transición en Venezuela que ya está en marcha. En sus declaraciones, insistió en que se trata de un proceso en desarrollo y pidió a los venezolanos mantener la confianza en lo que viene para el país.

En el marco de esas reuniones, el presidente de EE. UU., Donald Trump, habló de la líder opositora y de su futuro, sugiriendo la posibilidad de juntar a la oposición y al actual gobierno encargado.

“Tenemos que hacer algo con esto, quizás juntar las partes. Es una muy buena persona, pero creo que tengo que decir, al mismo tiempo, el liderazgo actual está haciendo un muy buen trabajo”, dijo el jefe de los EE. UU.

Sobre esta posibilidad, la líder opositora ya se había pronunciado tras la pregunta de un periodista en Washington sobre si estaría dispuesta a acompañar una transición de la que también participe Delcy Rodríguez, presidenta (e), a quien ha calificado como parte del régimen chavista.



“Nosotros estamos dispuestos, y de hecho estamos trabajando para facilitar una transición real. Esto no es una transición a lo ruso, que se quedan las mafias en el poder y al final terminan sufriendo los ciudadanos”, dijo en ese momento Machado.