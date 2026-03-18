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Blu Radio  / Salud  / Asocajas y Andi advierten riesgos por liquidación de EPS y piden al Gobierno garantizar la atención

Asocajas y Andi advierten riesgos por liquidación de EPS y piden al Gobierno garantizar la atención

Asocajas y Andi advierten que liquidar las EPS sin un plan claro podría dejar a millones de pacientes en medio del desorden y afectar sus tratamientos, por lo que hacen un llamado al Gobierno a garantizar una transición organizada que proteja la atención en salud.

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