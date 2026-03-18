“Sería un mal precedente”: advierten que el título de Marruecos podría caerse en el TAS

La polémica por el título de la Copa Africana no se enfría. Dos meses después de la final, la decisión de quitarle el campeonato a Senegal y entregárselo a Marruecos sigue generando ruido en el mundo del deporte, sobre todo por la forma en que se tomó.

En entrevista con Blog Deportivo este miércoles 18 de marzo, el abogado español Antonio Aguiar, especialista en derecho deportivo, analizó el caso y explicó por qué, desde su perspectiva, la historia todavía no está cerrada y podría dar un giro en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).



“El partido acabó 1-0 y debe permanecer así”: afirma abogado

Aguiar fue claro al explicar el punto central del caso: lo que ocurrió en la cancha tiene un peso determinante que no debería modificarse desde un escritorio.

Marruecos v. Senegal en la final de la Copa África // Foto: AFP

“El partido acabó 1-0 y debe permanecer así porque no hay ningún motivo para cambiarlo”, aseguró.



El experto explicó que, aunque Senegal se retiró durante algunos minutos, el encuentro nunca fue suspendido oficialmente por el árbitro, que es la máxima autoridad dentro del juego. “No hay abandono cuando se reanudó el partido. Entonces el argumento no tiene consistencia”, agregó.

Para Aguiar, ese detalle es clave, ya que el reglamento habla de abandono definitivo, algo que —según su análisis— no ocurrió en este caso. Por eso, considera que el TAS podría revertir la decisión y devolverle el título al equipo que ganó en la cancha.



“Sería un mal precedente” para el deporte

Más allá del resultado puntual, el abogado puso el foco en lo que podría pasar a futuro si se mantiene la decisión actual.

“Sería un mal precedente, un caso muy negativo”, advirtió, al explicar que este tipo de fallos podrían abrir la puerta a reclamaciones similares en otras competencias.

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Según dijo, no existen antecedentes de una situación como esta en torneos colectivos, lo que hace aún más delicado el caso. “No hay precedentes como estos”, insistió.



El TAS, la última palabra

Aguiar también explicó que el caso ahora pasará al TAS, donde Senegal buscará revertir la decisión. Incluso, señaló que es probable que se solicite una medida cautelar para frenar cualquier efecto mientras se toma una decisión de fondo.

“Yo estoy convencido de que le van a dar la vuelta”, afirmó, aunque reconoció que los tiempos del tribunal pueden extenderse varios meses.

Por ahora, la Copa Africana tiene un campeón en discusión. Y aunque la decisión ya se tomó en los despachos, todo indica que la última palabra todavía no está dicha.