Exministro Montealegre arremete contra Roy Barreras y lo acusa de “juego sucio” contra Iván Cepeda

El exministro de Justicia, Eduardo Montealegre, acusó a Roy Barreras de adelantar una “política de juego sucio” que, según dijo, estaría orientada a buscar apoyo político en el gobierno de Donald Trump para “deslegitimar y tumbar la candidatura de la izquierda de Colombia” que, en sus palabras, representa Iván Cepeda. Montealegre calificó esa actuación como “una vergüenza” y cuestionó que Barreras pretenda hablar en nombre de los sectores sociales del país.

“Usted no puede decidir, en nombre de los sectores sociales de Colombia, acerca de lo que pensamos los colombianos”, mencionó Montealegre, al tiempo que rechazó cualquier intento de negociación política sobre la Presidencia. Dijo, además, que Barreras “no puede hablar en nombre de la gente honesta de Colombia para negociar la Presidencia de nuestro país”.

El exministro también le dijo a Barreras que “corruptos como usted y sus amigos le hacen mucho daño a Colombia”, mencionando al ministro del Interior, Armando Benedetti; al presidente de la CUT, Fabio Arias; a la embajadora Laura Sarabia, y a la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, entre otros.

Montealegre cerró su mensaje con un rechazo directo a los dirigentes mencionados: “No más Roy, no más Benedettis, no más Fabio Arias. Fuera. Fuera. Fuera”, concluyó el exministro.

