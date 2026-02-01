En vivo
Blu Radio  / Política  / Exministro Montealegre arremete contra Roy Barreras y lo acusa de "juego sucio" contra Iván Cepeda

Exministro Montealegre arremete contra Roy Barreras y lo acusa de “juego sucio” contra Iván Cepeda

El exministro de Justicia cuestionó una supuesta búsqueda de apoyo en el gobierno de Estados Unidos para afectar la candidatura de Iván Cepeda y lanzó señalamientos contra varios dirigentes políticos.

