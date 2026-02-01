En vivo
Alcaraz destrona a Djokovic en Australia y se convierte en campeón del Grand Slam

Carlos Alcaraz venció a Djokovic en Melbourne y, con 22 años, se convirtió en el campeón más joven de la era Open en ganar los cuatro Grand Slam, afianzando su liderazgo ATP.

Carlos Alcaraz venció a Djokovic
Carlos Alcaraz venció a Djokovic.
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 1 de feb, 2026

