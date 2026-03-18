Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 18 de marzo de 2026

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El chance Paisita Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia, con especial fuerza en Antioquia. Cada día, miles de jugadores revisan los resultados para confirmar si su número fue ganador, consolidándolo como una de las opciones más populares dentro de los juegos de azar.
El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 18 de marzo 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
Uno de los aspectos que más valoran los jugadores es la puntualidad del sorteo y la rapidez en la publicación de los resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que garantiza una participación constante.
Los horarios oficiales son:
Una vez finaliza el sorteo, los resultados se difunden a través de canales oficiales y puntos de venta autorizados, lo que permite a los apostadores verificar sus jugadas de manera inmediata.
El Paisita Día ofrece distintas modalidades de apuesta, adaptadas a las preferencias y niveles de riesgo de los jugadores. Cada opción tiene probabilidades diferentes y premios que varían según la cantidad de cifras acertadas.
Entre las principales modalidades se encuentran:
Esta variedad permite elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto, según la estrategia de cada jugador.
Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de cobro del premio.
Para reclamar el dinero, es necesario presentar:
Las condiciones varían dependiendo del monto ganado:
De esta forma, el proceso de reclamación se ajusta al valor del premio, garantizando controles y mayor seguridad para los ganadores.