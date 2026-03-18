Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 18 de marzo de 2026

El chance Paisita Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia, con especial fuerza en Antioquia. Cada día, miles de jugadores revisan los resultados para confirmar si su número fue ganador, consolidándolo como una de las opciones más populares dentro de los juegos de azar.



Número ganador del Paisita Día hoy, miércoles 18 de marzo de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 18 de marzo 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

Uno de los aspectos que más valoran los jugadores es la puntualidad del sorteo y la rapidez en la publicación de los resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que garantiza una participación constante.

Los horarios oficiales son:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se difunden a través de canales oficiales y puntos de venta autorizados, lo que permite a los apostadores verificar sus jugadas de manera inmediata.

Modalidades de juego disponibles

El Paisita Día ofrece distintas modalidades de apuesta, adaptadas a las preferencias y niveles de riesgo de los jugadores. Cada opción tiene probabilidades diferentes y premios que varían según la cantidad de cifras acertadas.

Entre las principales modalidades se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto, según la estrategia de cada jugador.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de cobro del premio.



Documentos básicos

Para reclamar el dinero, es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio

Las condiciones varían dependiendo del monto ganado:



Premios menores a 48 UVT: requieren únicamente los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se exige la documentación anterior junto con una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta forma, el proceso de reclamación se ajusta al valor del premio, garantizando controles y mayor seguridad para los ganadores.