Sindicatos del sector salud alertan impacto laboral y asistencial ante posible liquidación de EPS

A través de un comunicado a la opinión pública, organizaciones sindicales vinculadas al sector salud como ASUNTSSANAR, SINDISALUD y SINTRAFAMISANAR manifestaron su preocupación frente al anuncio realizado el pasado 16 de marzo por el presidente Gustavo Petro, en el que planteó la posible liquidación de entidades con problemas financieros dentro del sistema.

Los sindicatos advirtieron que esta medida no solo comprometería la atención de cerca de seis millones de afiliados en distintas regiones del país, sino que también podría profundizar las dificultades en territorios donde no existen alternativas inmediatas de prestación del servicio. Según señalaron, trasladar masivamente a los usuarios sin un plan técnico y previamente estructurado podría agravar la crisis del sistema de salud.

El pronunciamiento también pone el foco en el impacto laboral de la decisión. Más de 6.100 trabajadores, muchos de ellos cabezas de familia, dependen de estas entidades. En ese sentido, alertaron que una liquidación apresurada podría dejar sin sustento a miles de hogares y afectar la estabilidad de comunidades enteras.

Asimismo, los sindicatos cuestionaron que la liquidación se esté considerando como única salida. Aseguraron que existen mecanismos como la capitalización, el pago de cartera y procesos de reestructuración financiera que podrían implementarse antes de tomar una decisión definitiva.



Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que agote todas las alternativas disponibles y garantice un plan de transición claro que asegure la continuidad en la atención de los usuarios y la protección del empleo. “Cualquier decisión sin planificación puede generar efectos irreversibles en el sistema de salud y en la vida de millones de colombianos”, concluyeron.