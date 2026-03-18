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Blu Radio  / Salud  / Sindicatos del sector salud alertan impacto laboral y asistencial ante posible liquidación de EPS

Sindicatos del sector salud alertan impacto laboral y asistencial ante posible liquidación de EPS

Organizaciones sindicales advierten que la decisión anunciada por el presidente Gustavo Petro podría afectar a más de seis millones de usuarios y 6.100 trabajadores, y piden alternativas antes de una liquidación.

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