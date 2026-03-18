Inpec define centros de reclusión de congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique por caso UNGRD

El Inpec confirmó, mediante una notificación, los lugares de reclusión para el senador Wadith Manzur y la representante a la Cámara Karen Manrique, ambos vinculados a la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según lo dispuesto, Manzur será recluido en la Escuela de Carabineros de Bogotá, mientras que Manrique será trasladada a la cárcel del Buen Pastor.

De acuerdo con la información oficial, en las próximas horas se desplegará el operativo para efectuar los traslados desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación, lugar donde ambos congresistas permanecen desde la semana pasada tras hacerse efectivas sus capturas. Las órdenes fueron emitidas por la Corte Suprema dentro del proceso que investiga presuntas irregularidades en el caso de la UNGRD.

Karen Manrique X: @KarenManriqueO

El senador Wadith Manzur se presentó voluntariamente ante las autoridades el pasado jueves en Bogotá, donde quedó a disposición de la Fiscalía. Por su parte, Karen Manrique fue capturada luego de entregarse en instalaciones de la Policía en el municipio de Tame, en el departamento de Arauca, y posteriormente fue trasladada al búnker en Bogotá.

Captura de congresistas Karen Manrique y Wadith Manzur. Foto: Suministradas

Manrique, quien fue reelegida como representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz de Arauca, obtuvo 5.640 votos en las elecciones del pasado 8 de marzo, con el aval de la Asociación de Víctimas Intercultural Regional, lo que le permitió asegurar nuevamente su curul. Entre tanto, Wadith Manzur fue uno de los congresistas más votados del Partido Conservador al Senado, con 134.914 votos.



Ambos congresistas están siendo investigados por su presunta participación en la venta de su función pública como integrantes de la Comisión de Crédito Público. Según las indagaciones, habrían favorecido al Gobierno Nacional en votaciones consideradas clave dentro de ese órgano legislativo, en el marco del escándalo que rodea la gestión de recursos en la UNGRD.