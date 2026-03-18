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Blu Radio  / Judicial  / Inpec define centros de reclusión de congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique por caso UNGRD

Inpec define centros de reclusión de congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique por caso UNGRD

En las próximas horas se desplegará el operativo para efectuar los traslados desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación.

Wadith Manzur y Karen Manrique fueron reelegidos en Senado y Cámara el pasado 8 de marzo
Wadith Manzur y Karen Manrique fueron reelegidos en Senado y Cámara el pasado 8 de marzo
Foto: Blu Radio y captura de pantalla
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 18 de mar, 2026

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