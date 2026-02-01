En vivo
Messi
Amnistía en Venezuela
Petro
Emergencia económica

Petro viajará hoy a Washington para reunión con Trump: así está la agenda

Petro viajará hoy a Washington para reunión con Trump: así está la agenda

Uno de los objetivos principales del viaje es fortalecer la cooperación en materia de lucha antidrogas, un punto central después de meses de discrepancias entre Bogotá y Washington.

