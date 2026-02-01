Petro viajará hoy a Washington para reunión con Trump: así está la agenda

Desde Washington se ultiman los detalles de la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro está programado para este martes 3 de febrero, a las 11:00 a. m., y será el primero entre ambos mandatarios tras meses de tensiones diplomáticas. Según fuentes oficiales, el presidente Petro saldrá de Colombia hoy a las 2:00 de la tarde y se espera que aterrice en una base militar cerca de Washington alrededor de las 8:00 de la noche.

La agenda oficial comenzará el lunes, y este viaje incluye conferencias y otras reuniones con organismos multilaterales. Cabe mencionar que Washington está enfrentando un fenómeno climático severo, con temperaturas que rondan los −12 °C, y se espera que se mantengan en ese rango durante los próximos días. Esto ha obligado a reforzar la logística de transporte y los movimientos oficiales durante la visita.

Además de Petro, viajan con él miembros de su gabinete; entre ellos, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, quien recibió, al igual que el mandatario, una visa temporal, y el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez. También se espera la presencia del comisionado de paz y otros altos funcionarios vinculados al eje de cooperación bilateral.

Uno de los objetivos principales del viaje es fortalecer la cooperación en materia de lucha antidrogas, un punto central después de meses de discrepancias entre Bogotá y Washington respecto a la política de narcóticos. Otro asunto que se pondrá sobre la mesa es la situación en Venezuela. Al respecto habló el presidente Trump, refiriéndose al futuro de la líder opositora María Corina Machado.



“Tenemos que hacer algo con esto, quizás juntar las partes. Es una muy buena persona, pero creo que tengo que decir, al mismo tiempo, el liderazgo actual está haciendo un muy buen trabajo”, dijo.

Luego de su reunión en la Casa Blanca, Petro aprovechará su visita para asistir a compromisos multilaterales. El miércoles 4 de febrero, a las 3:00 p. m., participará en una sesión en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el Salón de las Américas, donde está prevista una recepción protocolar en su honor.