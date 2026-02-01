Por primera vez en el Ejército, una militar asumió el mando de una unidad logística de alto rango

La mayor María Fernanda Martínez Parra se convirtió en la primera militar de arma en liderar el Comando de Operaciones Logísticas N.° 1, una unidad clave para el apoyo a las tropas en todo el país. La oficial cuenta con 17 años de servicio y ha desarrollado su carrera en departamentos como Valle del Cauca, Guaviare, La Guajira y Cundinamarca, donde ha asumido responsabilidades tanto operativas como administrativas.

El Comando de Operaciones Logísticas N.° 1 cumple una función estratégica para el Ejército Nacional, al ser la unidad encargada de garantizar el apoyo logístico a las tropas desplegadas en las distintas áreas de operación.

Entre sus principales tareas están el abastecimiento, el almacenamiento y la distribución de insumos, así como otros procesos esenciales para el desarrollo continuo de las operaciones en el territorio nacional.

Foto: Ejército

Durante el acto de reconocimiento de mando, la oficial estuvo acompañada por sus familiares y personas cercanas. Desde la institución destacaron que este nombramiento no solo representa un logro en su carrera profesional, sino también un avance en la participación de las mujeres en cargos de liderazgo dentro del Ejército.



El Ejército señaló, además, que este tipo de designaciones ratifican que el liderazgo se construye a partir del mérito, la preparación y la excelencia profesional, sin distinción de género, y hacen parte de los esfuerzos por consolidar una institución más inclusiva, moderna y fortalecida.