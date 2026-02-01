En vivo
Religión  / "El remedio eficaz": reflexión dominical del pastor César Castellanos

"El remedio eficaz": reflexión dominical del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos enseña que el amor, la misericordia y el perdón son el remedio eficaz para sanar las heridas del alma y restaurar relaciones, siguiendo el ejemplo del buen samaritano.

