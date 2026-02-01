En vivo
Capturan a 3 presuntos miembros de red que traficaba químicos para explosivos en Colombia

Capturan a 3 presuntos miembros de red que traficaba químicos para explosivos en Colombia

La sustancia era escondida en cargamentos de abono para cultivos agrícolas y era repartido en diferentes puntos de Colombia, entre ellos a Medellín.

