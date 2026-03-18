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Blu Radio  / Mundo  / Astronautas de la NASA salen al espacio para hacer un cambio clave en la Estación Espacial

Astronautas de la NASA salen al espacio para hacer un cambio clave en la Estación Espacial

Las caminatas espaciales son una de las tareas clave para mantener en buen estado la EEI. Y esta vez, la NASA llevó a cabo un cambio que marcará el futuro energético de este lugar.

Estación Espacial Internacional
Estación Espacial Internacional.
Foto: EFE.
Por: EFE
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Actualizado: 18 de mar, 2026

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