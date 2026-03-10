NASA aclara si asteroide tan grande como un edificio de 15 pisos chocará con la Luna en 2032

Durante los últimos meses, el asteroide 2024 YR4 ha estado bajo vigilancia de las principales agencias espaciales del mundo. El objeto generó inquietud cuando los primeros cálculos sugerían una pequeña posibilidad de impacto con la Tierra y posteriormente con la Luna.

Sin embargo, nuevas observaciones han permitido aclarar el escenario. Según informó la NASA, los datos más recientes descartan que el asteroide colisione con la Luna el 22 de diciembre de 2032.

Las conclusiones se obtuvieron tras analizar información recopilada por el James Webb Space Telescope, cuyas observaciones permitieron mejorar la precisión sobre la trayectoria del objeto.

¿Qué pasará realmente con el asteroide 2024 YR4?

De acuerdo con los nuevos cálculos orbitales, el asteroide pasará a unos 21.200 kilómetros de la superficie lunar, una distancia suficiente para descartar cualquier colisión.



Los datos fueron analizados por el Center for Near-Earth Object Studies, que se encarga de estudiar objetos cercanos a la Tierra y evaluar posibles riesgos de impacto.

La actualización no significa que el asteroide haya cambiado su trayectoria de forma repentina, sino que los científicos ahora cuentan con mediciones más precisas gracias a observaciones adicionales.

Antes de incorporar estos nuevos datos, algunos modelos indicaban que existía una probabilidad cercana al 4,3 % de impacto con la Luna, lo que motivó el seguimiento detallado del objeto.

Asteroide 2024 YR4

¿Por qué generó preocupación este asteroide?

El asteroide 2024 YR4 fue descubierto a finales de 2024 por una estación del sistema de alerta de impactos de asteroides financiado por la NASA en Chile.

En un primer momento, las estimaciones preliminares mostraban una pequeña posibilidad de impacto con la Tierra, lo que llevó a intensificar las observaciones desde distintos observatorios alrededor del mundo.

Durante un breve periodo, el objeto llegó a ser considerado uno de los asteroides potencialmente más peligrosos identificados en las últimas dos décadas, aunque los análisis posteriores descartaron ese riesgo.

Con el paso de los meses y la recopilación de más datos, los científicos confirmaron que no representa peligro para la Tierra en 2032 ni durante el próximo siglo.

Ateroide 2024 YR4

¿Cómo se monitorean los asteroides cercanos?

Las agencias espaciales mantienen programas permanentes para detectar y rastrear objetos cercanos a la Tierra. Entre las instituciones que participan en este seguimiento se encuentra también la European Space Agency.

Estas redes de observación permiten actualizar constantemente los modelos orbitales a medida que se obtienen nuevas mediciones.

Según explican los expertos, es normal que los cálculos iniciales cambien con el tiempo, ya que las primeras observaciones suelen tener mayor margen de incertidumbre. A medida que se recopilan más datos, la trayectoria de los objetos se puede determinar con mayor precisión.

Por ahora, las agencias espaciales coinciden en que la Luna está a salvo y el asteroide 2024 YR4 no representa una amenaza.