José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Procuraduría investigará a secretario y subdirector de UNGRD por irregularidades en contrato

Procuraduría investigará a secretario y subdirector de UNGRD por irregularidades en contrato

Se investigará el aval de un título profesional obtenido de manera presuntamente irregular por una ciudadana.

