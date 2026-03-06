Internet 5G desde el espacio: Starlink lanza nuevo satélite capaz de ofrecer conectividad móvil

Durante el desarrollo de uno de los eventos más importante del mundo de la tecnología y las telecomunicaciones, el Mobile World Congress 2026 (MWC 2026), el cual se llevó a cabo del 2 al 5 de marzo en Barcelona España, SpaceX, una de las empresas del magnate Elon Musk, presentó nuevos avances en uno de sus proyectos de conectividad satelital.

Otra de sus compañías es Starlink, la cual ofrece internet de alta velocidad y baja latencia para hogares y de manera itinerante, es decir, para viajes o en el exterior, Ahora, la empresa anunció una nueva tecnología que está diseñada para resistir las inclemencias del tiempo, pues según la página web de la compñaía, los dispositivos pueden “derretir la nieve y soportar aguanieve, lluvias intensas y vientos fuertes”.

Ahora, por medio de SpaceX, Musk quiere brindar internet móvil 5G al mundo y está a punto de lograrlo.



Internet 5G desde el espacio

La empresa confirmó que trabaja en una nueva generación de satélites Starlink capaces de ofrecer conectividad 5G directamente a teléfonos móviles, sin necesidad de torres terrestres, lo que cambia totalmente la forma en la que funcionan actualmente los operadores.

Por lo cual, SpaceX anunció que planea lanzar en 2027 una nueva generación v2 de satélites con función “direct-to-cell”, que estarán equipados con antenas 5G integradas. Esto permite que los smartphones se conecten directamente desde el espacio de manera rápida y sin complicaciones.



La principal apuesta de Musk es brindar una nueva forma de conexión para las zonas más alejadas de las ciudades como las rurales, donde la señal no es muy buena o es nula.

De acuerdo con los datos presentados el MWC 2026, la nueva tecnología móvil tendrá una velocidad de hasta 150 Mbps. Además, el sistema tendrá hasta 100 veces el ancho de banda de los anteriores satélites v1, aún actuales y en funcionamiento.



Nuevos servicios móviles completos

Con la implementación del satélite se espera que se implementen nuevos servicios móviles como los siguientes:



Streaming de video.

Navegación web.

Llamadas y mensajería.

Aplicaciones móviles tradicionales.

Adicionalmente, la compañía del magnate anunció que está trabajando en alianzas con algunos operadores en los 150 países en los que actualmente tiene presencia. Precisamente, durante el MWC 2026, Starlink anunció un acuerdo estratégico con uno de los principales operadores de Europa, Deutsche Telekom.

La empresa planea expandir su tecnología a otros rincones del mundo de difícil acceso. Actualmente, ya cuenta con 133 acuerdos entre operadores y compañías satelitales con el objetivo de desarrollar soluciones de conectividad híbrida

Publicidad

Como una muestra del funcionamiento de la tecnología de Starlink, la implementación del satélite v2, permitirá ofrecer una conectividad 5G a más de 140 millones de clientes del operador alemán en 10 países diferentes.