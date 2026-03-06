En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Internet 5G desde el espacio: Starlink lanza nuevo satélite capaz de ofrecer conectividad móvil

Internet 5G desde el espacio: Starlink lanza nuevo satélite capaz de ofrecer conectividad móvil

La empresa confirmó que trabaja en una nueva generación de satélites Starlink capaces de ofrecer conectividad 5G directamente a teléfonos móviles, sin necesidad de torres terrestres.

Internet 5G desde el espacio_ Starlink lanza nueva generación de satélites capaces de ofrecer conect.jpg
Starlink lanza nueva generación de satélites capaces de ofrecer internet mÓvil 5G.
Foto: Starlink, Freepik.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 6 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad