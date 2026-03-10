En vivo
Paneleros del sur de Santander reportan millonarias pérdidas por cortes de energía

Paneleros del sur de Santander reportan millonarias pérdidas por cortes de energía

Desde el municipio de Güepsa, una de las propietarias de trapiche aseguró que la falta de energía ha provocado daños en alimentos, paralización de la molienda de caña y afectaciones al comercio local.

