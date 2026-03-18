En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Vladimir Padrino
Ricardo Roa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / ¿Consume leche a diario? Estos son los beneficios que podría estar perdiendo si no lo hace

¿Consume leche a diario? Estos son los beneficios que podría estar perdiendo si no lo hace

El consumo frecuente de lácteos sigue siendo bajo en Colombia, pese a sus aportes en proteína, salud ósea y masa muscular en todas las etapas de la vida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad