¿Consume leche a diario? Estos son los beneficios que podría estar perdiendo si no lo hace

En Colombia, hablar de leche es referirse a uno de los alimentos más tradicionales en la mesa. Sin embargo, aunque su presencia en los hogares es casi universal, su consumo frecuente todavía no alcanza los niveles recomendados, lo que podría estar limitando importantes beneficios para la salud.

Actualmente, cerca del 94 % de los hogares colombianos compra leche y el 90 % la consume. A pesar de esto, solo el 58 % de las personas la ingiere más de una vez por semana. Este panorama refleja una oportunidad clara para fortalecer hábitos alimenticios que aporten nutrientes esenciales para el organismo.



¿Por qué la proteína láctea es clave en la alimentación?

La leche y sus derivados contienen proteína láctea, considerada de alta calidad. Esto significa que el cuerpo humano puede aprovecharla de manera eficiente para funciones fundamentales como la formación y reparación de tejidos.

Este tipo de proteína aporta los componentes necesarios para fortalecer músculos, piel, huesos y dientes, convirtiéndose en un aliado importante en todas las etapas de la vida. Más allá de su valor técnico, su impacto se refleja en el bienestar diario y en la prevención de problemas de salud a largo plazo.

Leche Foto: referencia, Lexica

Beneficios de consumir lácteos con frecuencia

Incluir leche, yogur o queso en la dieta diaria puede marcar una diferencia significativa. Estos son algunos de los beneficios más relevantes:



Ayuda a mantener la masa muscular: Consumir proteína de buena calidad contribuye a preservar los músculos, especialmente con el paso de los años. Además, favorece la recuperación después de la actividad física.

Consumir proteína de buena calidad contribuye a preservar los músculos, especialmente con el paso de los años. Además, favorece la recuperación después de la actividad física. Fortalece los huesos: Los lácteos están asociados con una mejor salud ósea y un menor riesgo de fracturas, en especial en adultos mayores.

Los lácteos están asociados con una mejor salud ósea y un menor riesgo de fracturas, en especial en adultos mayores. Aporta nutrientes esenciales: No solo contienen proteína, también vitaminas, minerales y grasas que trabajan de manera conjunta en el organismo.

Uno de los aspectos menos mencionados de los lácteos es la llamada “matriz láctea”. Este concepto hace referencia a la interacción natural entre los nutrientes dentro del alimento.



Gracias a esta combinación, el cuerpo puede absorber y utilizar de forma más eficiente la proteína y otros componentes. En términos simples, no se trata solo de lo que contienen los lácteos, sino de cómo esos nutrientes actúan en conjunto para potenciar sus beneficios.



¿Cuánta proteína aportan los lácteos?

Incorporar estos alimentos en la rutina diaria es más fácil de lo que parece. Algunas opciones prácticas incluyen:



Un vaso de leche (200 ml): aproximadamente 6 gramos de proteína

aproximadamente 6 gramos de proteína Yogur griego (150 g): cerca de 12 gramos de proteína

cerca de 12 gramos de proteína Queso (30 a 40 g): entre 6 y 8 gramos de proteína

Estas cantidades permiten crear combinaciones sencillas para el desayuno, la merienda o como complemento en otras comidas, adaptándose a diferentes estilos de alimentación.



Un hábito que puede mejorar su calidad de vida

En un contexto donde cada vez más personas buscan cuidarse a través de la alimentación, el consumo regular de lácteos sigue siendo una alternativa accesible y nutritiva.

Expertos coinciden en que fortalecer este hábito puede contribuir no solo al mantenimiento de la masa muscular y la salud ósea, sino también al bienestar general. En ese sentido, revisar la frecuencia con la que se consumen estos productos podría ser el primer paso para aprovechar al máximo sus beneficios.

Desde la industria, también se resalta la importancia de estos alimentos en la nutrición diaria. “Contribuir a la nutrición de los colombianos ha sido históricamente nuestro motor (…) lideramos el futuro de la nutrición láctea para seguir aportando al país y contribuir al bienestar de nuestros consumidores”, señaló Paola Yanquen, Gerente de Asuntos Regulatorios Alimentarios y Nutrición de Alpina.