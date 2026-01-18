Los increíbles beneficios del té de manzanilla con leche y miel: la mejor hora para tomarlo

El té de manzanilla con leche y miel se ha convertido en una de las bebidas naturales más comentadas en redes sociales, especialmente por su fama como aliado contra la ansiedad y el insomnio.

Aunque muchos lo ven como un simple remedio casero, esta infusión reúne propiedades digestivas, calmantes y reconfortantes que pueden aportar beneficios reales al bienestar diario.

La manzanilla, cuyo nombre científico es Matricaria recutita, es conocida también como manzanilla alemana o dulce. Sus flores secas se utilizan desde hace siglos en infusiones por sus efectos antiinflamatorios y relajantes.

Tomar té de manzanilla a cierta hora duplica sus beneficios. Foto: Freepik

Al combinarse con leche —fuente natural de triptófano— y miel, este té se transforma en una bebida funcional que no solo reconforta, sino que también favorece procesos clave del organismo.



¿Para qué sirve el té de manzanilla con leche y miel?

Uno de sus principales beneficios está relacionado con el sistema digestivo. Consumir esta bebida puede aliviar molestias estomacales, reducir la inflamación intestinal y mejorar la digestión, especialmente después de comidas pesadas. La manzanilla actúa como un calmante natural del tracto digestivo, mientras que la leche aporta una textura suave que ayuda a proteger la mucosa gástrica.



Otro de sus efectos más destacados es su capacidad para promover la relajación y el descanso. La manzanilla contiene apigenina, un flavonoide con acción sedante leve, que puede ayudar a disminuir la ansiedad y preparar al cuerpo para dormir. A esto se suma el triptófano presente en la leche, un aminoácido que participa en la producción de serotonina y melatonina, hormonas clave en la regulación del sueño.

Además, la miel no solo endulza de forma natural, sino que también potencia el efecto reconfortante de la bebida y aporta energía de rápida absorción, ideal para quienes buscan una alternativa saludable antes de dormir o al comenzar el día.

Dormir / Persona durmiendo Foto: Pexels

¿Cuál es la mejor hora para tomarlo?

De acuerdo con especialistas en nutrición, el té de manzanilla con leche y miel puede consumirse tanto en ayunas como en la noche.

Publicidad

En la mañana, puede favorecer un inicio equilibrado del día, ayudando al metabolismo y a la digestión. En cambio, antes de dormir, se convierte en un aliado natural para conciliar el sueño más rápido y reducir el estrés acumulado.

Diversos estudios respaldan estas propiedades. Investigaciones citadas por la Sleep Foundation señalan que las personas que consumieron leche tibia con miel durante varios días reportaron mejoras en la calidad del sueño. Por su parte, estudios científicos sobre la manzanilla han demostrado que sus compuestos activos podrían facilitar la relajación del sistema nervioso.



¿Cómo preparar té de manzanilla con leche y miel?

Prepararlo es sencillo:



Hierva una taza de agua. Agregue una cucharada de flores secas de manzanilla o una bolsita. Deje reposar durante cinco minutos. Cuele la infusión. Incorpore media taza de leche caliente. Endulce con miel al gusto.

Consumirlo tibio potencia su efecto calmante y reconfortante.