Estos son los beneficios del té para la salud: una experiencia de salud y belleza

Los tés funcionales han ganado popularidad en todo el mundo al combinar el disfrute de una bebida tradicional con propiedades beneficiosas para la salud . Su origen se remonta a culturas ancestrales como la china y la japonesa, donde eran valorados por sus efectos medicinales. En la actualidad, han evolucionado para satisfacer las necesidades de consumidores que buscan alternativas naturales y saludables, alineadas con un estilo de vida activo y consciente.

Tés funcionales: aliados del bienestar y la belleza

}Los tés han demostrado ser grandes aliados para mejorar la energía, favorecer la digestión y equilibrar el bienestar emocional. Estudios publicados en The American Journal of Clinical Nutrition han señalado que el té verde y el matcha, ricos en catequinas y L-teanina, pueden mejorar la concentración y reducir el estrés sin generar los efectos negativos de otras fuentes de cafeína. Por su parte, el European Journal of Nutrition ha destacado los beneficios del té de hierbas para la digestión, ayudando a reducir la hinchazón y optimizando la absorción de nutrientes.

En la actualidad existen marcas dedicadas a la fabricación de tés que aportan de manera positiva en la salud, como es el caso de Fitme, líder en tés funcionales, que se ha convertido en un referente de bienestar y estilo de vida.

“Nuestros productos están diseñados para promover el bienestar de manera natural. Cada infusión es una combinación cuidadosamente elaborada para armonizar cuerpo y mente”, señaló Indira Godoy, fundadora de Fitme.

El compromiso con la innovación ha llevado a la marca a lanzar productos como el matcha, que ha ganado notoriedad por su versatilidad y múltiples beneficios, desde potenciar la energía hasta mejorar la concentración. Además, ha desarrollado opciones endulzadas exclusivamente con stevia, eliminando aditivos innecesarios y ofreciendo alternativas más saludables.

Más allá del té: compromiso social y expansión global

Fitma no solo busca impactar la vida de sus consumidores a través de sus productos, sino también generar un impacto positivo en la sociedad. Recientemente, la marca donó un refugio de 1.000 metros cuadrados a la Fundación Dejando Huella, que alberga más de 120 animales en Cundinamarca. Este tipo de iniciativas refuerzan su filosofía de hacer negocios con propósito, conectando con consumidores que buscan marcas alineadas con sus valores.

Con el auge del bienestar y la búsqueda de alternativas saludables, los tés funcionales han ganado relevancia. Estas versiones combinan ingredientes específicos para potenciar efectos como la relajación, la energía o la digestión, adaptándose a las necesidades del consumidor moderno.