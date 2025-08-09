Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Las bebidas que, si las toma antes de dormir, le ayudarán a desinflamar el estómago

Las bebidas que, si las toma antes de dormir, le ayudarán a desinflamar el estómago

Estas infusiones nocturnas, respaldadas por sus propiedades digestivas y antiinflamatorias, podrían ser la clave para aliviar la hinchazón y lograr un descanso reparador.

Foto: Freepik
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: agosto 09, 2025 06:32 p. m.

Las infusiones han acompañado a generaciones como un aliado natural frente a distintas molestias. Desde la tila, famosa por calmar los nervios, hasta la valeriana para relajar cuerpo y mente, estas bebidas calientes pueden convertirse en un recurso sencillo y efectivo para mejorar el bienestar.

Sin embargo, no todas tienen el mismo efecto, y elegir la adecuada según la necesidad del momento es clave para obtener resultados reales.

Una de las sensaciones más incómodas antes de dormir es la hinchazón abdominal. Este malestar no solo afecta la digestión, sino que también puede dificultar el descanso profundo.

Aunque la alimentación equilibrada y la actividad física son pilares para evitarlo, una infusión caliente en las horas previas al sueño puede marcar la diferencia.

Foto: Pexels

No es necesario beberla justo antes de acostarse, para así evitar interrupciones nocturnas, pero sí lo bastante cerca para aprovechar sus beneficios.

Infusiones que ayudan a desinflamar y dormir mejor

  1. Canela
    El té de canela es reconocido por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Además de favorecer la digestión y mejorar la circulación, su aroma dulce y reconfortante puede ayudar a reducir el estrés y propiciar un sueño más reparador.
  2. Manzanilla
    Clásica en los hogares, la manzanilla es una aliada contra las molestias digestivas. Contiene apigenina, un compuesto con efectos calmantes y antiinflamatorios. Esta combinación la convierte en una de las infusiones más recomendadas para aliviar la hinchazón y relajar el cuerpo antes de dormir.
  3. Menta
    La menta, habitual en sobremesas, es ideal para mejorar la digestión y reducir gases. Su efecto refrescante y su capacidad para relajar los músculos del aparato digestivo la hacen perfecta tras una comida abundante.
  4. Cola de caballo
    Conocida por su potente acción diurética, ayuda a eliminar líquidos retenidos y aliviar la sensación de pesadez. También posee propiedades antiinflamatorias que pueden contribuir a disminuir molestias musculares.
  5. Anís
    El anís combate de forma natural los gases, la acidez y los cólicos. Beberlo en infusión puede reducir la inflamación abdominal y aliviar dolores estomacales, convirtiéndose en un gran apoyo para quienes buscan descansar sin molestias digestivas.

Más allá de su sabor reconfortante, estas infusiones representan una forma sencilla de cuidar el sistema digestivo y mejorar la calidad del sueño.

Foto: Unsplash

Incorporarlas en la rutina nocturna, junto con hábitos saludables, puede ser el paso que faltaba para decir adiós a las noches de pesadez y despertar con más energía.

