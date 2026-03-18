Champions League 2025-26: cruces, fechas y horarios de los cuartos de final

La fase decisiva de la UEFA Champions League 2025/26 ya tiene definidos sus cruces de cuartos de final, con duelos de alto nivel entre gigantes de Europa. Equipos como Real Madrid, FC Barcelona, Bayern Múnich y Liverpool buscarán dar un paso más hacia la final.



Partidos de cuartos de final de la Champions League

Los enfrentamientos de cuartos de final quedaron definidos con series vibrantes: Paris Saint-Germain vs Liverpool, Real Madrid vs Bayern Múnich, FC Barcelona vs Atlético de Madrid y Sporting CP vs Arsenal, en una ronda que promete emociones de principio a fin.

El calendario de ida comenzará el martes 7 de abril de 2026, con los partidos entre Sporting CP y Arsenal, además del choque entre Real Madrid y Bayern Múnich. Ambos encuentros se disputarán a las 21:00 CET, marcando el inicio de una semana clave en el torneo.

Para el miércoles 8 de abril de 2026, la acción continuará con el duelo entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, junto al enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Liverpool. Estos compromisos también se jugarán a las 21:00 CET, completando la ida de los cuartos de final.

Los partidos de vuelta se disputarán el martes 14 de abril de 2026, cuando Atlético de Madrid reciba al FC Barcelona y Liverpool haga lo propio ante el Paris Saint-Germain. La definición de estas series comenzará a perfilar a los semifinalistas del torneo.



Finalmente, el miércoles 15 de abril de 2026 se cerrarán los cuartos de final con los encuentros entre Arsenal y Sporting CP, así como Bayern Múnich frente al Real Madrid. Ambos duelos se jugarán a las 21:00 CET y definirán los clasificados.



¿Cuándo se juegan las semifinales de la Liga de Campeones?

Los ganadores de estas llaves avanzarán a las semifinales, programadas entre el 28 y 29 de abril, y el 5 y 6 de mayo de 2026. La gran final de la UEFA Champions League se disputará el 30 de mayo de 2026, donde se conocerá al nuevo campeón de Europa.