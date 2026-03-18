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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Champions League 2025-26: cruces, fechas y horarios de los cuartos de final

Champions League 2025-26: cruces, fechas y horarios de los cuartos de final

El calendario de ida comenzará el martes 7 de abril de 2026, en una instancia que quedó con enfrentamientos vibrantes.

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