Instagram dejará de proteger conversaciones privadas, ¿qué pasará con sus mensajes?

La red social Instagram anunció un cambio que impactará directamente la privacidad de sus usuarios: a partir del 8 de mayo de 2026 dejará de ofrecer la opción de mensajes con cifrado de extremo a extremo, una herramienta que hasta ahora permitía proteger las conversaciones privadas frente a accesos externos, incluida la propia plataforma.

Según informó la compañía, los chats que actualmente cuentan con este sistema comenzarán a mostrar notificaciones con instrucciones para que los usuarios descarguen los mensajes, fotos, audios y demás contenidos que deseen conservar antes de que la función desaparezca por completo.

El cifrado de extremo a extremo ha sido considerado uno de los mecanismos más robustos en materia de seguridad digital. Este sistema garantiza que únicamente el emisor y el receptor puedan acceder al contenido de una conversación. Funciona mediante claves generadas en los dispositivos de ambos usuarios: el mensaje se “bloquea” al enviarse y solo puede ser descifrado en el equipo del destinatario. Este mismo principio aplica para llamadas de voz y video, evitando que terceros puedan interceptar la comunicación.

Sin embargo, pese a sus ventajas en términos de privacidad, la empresa matriz de Instagram, Meta, decidió retirar esta funcionalidad. La razón principal, de acuerdo con un portavoz, es su escasa adopción. “Muy pocas personas optaban por el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos”, explicó la compañía, al tiempo que confirmó que la opción será eliminada en los próximos meses.



Como alternativa, Meta sugirió a los usuarios que deseen mantener este nivel de protección migrar a otras plataformas del mismo ecosistema, como WhatsApp, donde el cifrado de extremo a extremo está activado por defecto y forma parte central de su propuesta de valor.

A pesar de que Meta ha sostenido que ni siquiera la propia empresa puede acceder al contenido de los mensajes protegidos con este sistema, también ha advertido que esa seguridad depende del comportamiento de los usuarios. Si una persona decide compartir mensajes, imágenes o audios fuera del chat original, la protección deja de ser efectiva, lo que abre la puerta a posibles filtraciones.

El anuncio llega en un momento en el que las grandes plataformas tecnológicas enfrentan un escrutinio creciente sobre el manejo de datos personales y la seguridad de sus usuarios. En ese contexto, la eliminación de una herramienta asociada a la privacidad podría generar cuestionamientos, especialmente entre quienes valoran la confidencialidad en sus comunicaciones digitales.

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Además, esta decisión refleja una tendencia dentro de la industria tecnológica: priorizar funciones ampliamente utilizadas sobre aquellas que, aunque ofrecen mayor seguridad, no logran una adopción masiva. En el caso de Instagram, la mensajería privada nunca ha sido su principal atractivo, a diferencia de otras aplicaciones diseñadas específicamente para ese fin.

No obstante, el cambio también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre usabilidad y privacidad. Mientras algunas plataformas avanzan hacia una mayor protección de los datos, otras optan por simplificar sus servicios, incluso si eso implica reducir ciertas garantías de seguridad.

Con esta medida, Instagram redefine su enfoque en la mensajería directa, dejando en manos de otras aplicaciones del ecosistema de Meta la responsabilidad de ofrecer comunicaciones cifradas. Entretanto, los usuarios tendrán un plazo limitado para resguardar la información que deseen conservar antes de que el sistema deje de estar disponible.

