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Blu Radio  / Tecnología  / Instagram dejará de proteger conversaciones privadas, ¿qué pasará con sus mensajes?

Instagram dejará de proteger conversaciones privadas, ¿qué pasará con sus mensajes?

La red social anunció un cambio que impactará directamente la privacidad de sus usuarios: a partir del 8 de mayo de 2026 dejará de ofrecer la opción de mensajes con cifrado de extremo a extremo.

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