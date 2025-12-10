En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Aplicaciones  / Instagram lanza nueva función para controlar el algoritmo gracias a la IA: así funciona

Instagram lanza nueva función para controlar el algoritmo gracias a la IA: así funciona

Meta anunció una actualización que permitirá a los usuarios controlar mejor el contenido que ven en Instagram. Sin embargo, la medida ha generado inquietud entre empresarios: ¿cómo podría impactarlos?

Instagram lanza nueva función para controlar el algoritmo gracias a la IA: así funciona
Instagram lanza nueva función para controlar el algoritmo gracias a la IA: así funciona
Fotos: AFP
Por: BLU Radio y AFP
|
Actualizado: 10 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad