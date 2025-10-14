En vivo
Elkana Bohbot
Daniel Quintero
Activistas venezolanos
Fin guerra en Gaza

Tecnología  / Si tiene Instagram y es menor de edad, ojo porque hay cambios drásticos: Meta anuncia nuevo filtro

Si tiene Instagram y es menor de edad, ojo porque hay cambios drásticos: Meta anuncia nuevo filtro

Instagram explicó que lo que busca es proteger a los adolescentes que usan la app. Estos nuevos filtros se suman a otras medidas implementadas desde 2024.

Instagram para adolescentes
Instagram para adolescentes
Foto: AFP / Image Fx
Por: Alison Farfán López
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

Cada vez más, los menores de edad tienen acceso a diferentes redes sociales y juegos virtuales en los que tienen interacción, vía chat, con otras personas. Los contenidos que allí se comparten, en ocasiones, pueden no ser apropiados para su edad y, por eso, se han establecido nuevas reglas.

Instagram, una de las redes sociales donde los usuarios comparten fotos y videos, anunció que filtrará aún más los contenidos que reciben las cuentas de los adolescentes. La medida estará enfocada, de acuerdo con Meta, en las publicaciones virales o consideradas potencialmente nocivas.

Meta, matriz de varias aplicaciones como WhatsApp, Instagram y Facebook, detalló que, desde 2026, implementará una serie de restricciones para, por ejemplo, las conversaciones que los usuarios (menos de edad) tienen con la inteligencia artificial.

Novedades de Instagram
Instagram anuncia novedades
Foto: AFP

Cabe recordar que estas redes usan Meta IA, con la que pueden interactuar haciéndole preguntas de todo tipo. Con esta IA, los usuarios incluso pueden crear y editar fotos, pero algunos casos han terminado en graves denuncias por la peligrosa forma en cómo se usa.

Cómo funcionan las Teen Accounts de Instagram

Las medidas anunciadas se suman también a que, hace un año, Instagram creó las Teen Accounts o cuentas para adolescentes, para aquellos entre los 13 y 17 años. De acuerdo con la app, esta configuración sirve para tener mayor seguridad y proteger a los jóvenes limitando su acceso a “contactos no deseados”.

Esta configuración tiene como objetivo proteger a los adolescentes en Instagram limitando los contactos no deseados, mostrando contenido adecuado para su edad y ayudándolos a administrar su tiempo en la plataforma”, indicó Instagram.

Actualización Instagram.
Actualización Instagram.
Foto: Unsplash / Instagram

Padres, al mano de las cuentas de sus hijos

Instagram explicó que un padre, madre o tutor deberá “supervisar la cuenta de su hijo(a) adolescente” antes de poder hacer lo siguiente:

  • Definir límites diarios respecto del tiempo que el adolescente pasa en Instagram.
  • Aprobar o rechazar la solicitud para hacer que la configuración “sea menos restrictiva”.
  • Ver estadísticas sobre la forma en que su hijo adolescente usa Instagram, lo que incluye las cuentas con las que chatea e interactúa constantemente.
  • Hacer que determinadas opciones de seguridad sean aún más restrictivas.
  • Permitir que los adolescentes cambien su propia configuración de seguridad para que sea menos restrictiva.

Y es que, por ejemplo, las Teen Accounts están configuradas para que solo reciban mensajes de otras cuentas que sigue. De lo contrario, no podrá abrir el chat.

Además, tiene una protección frente a desnudos en los mensajes. Funciona difuminando automáticamente las imágenes que puedan ser sensibles.

