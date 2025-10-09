Instagram cambia para siempre: Mark Zuckerberg revela nueva función que parece irreal

Instagram, propiedad de Meta, anunció una actualización que cambiará para siempre la forma en que los usuarios y creadores suben contenido nuevo. Fue Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y CEO de Meta, quien reveló cómo funcionará esta nueva función.

Se trata de los videos en formato Reels, estos videos cortos que las personas comparten en redes sociales. A partir de ahora, de acuerdo con Zuckerberg, se podrán traducir y doblar en varios idiomas, además del original en el que se grabe.

No se trata de los subtítulos automáticos que salen en algunos videos, sino de un doblaje de voz perfeccionado hecho con inteligencia artificial, específicamente, con Meta IA. En términos sencillos, es como si la persona que habla en el video lo hiciera en varios idiomas.

Nueva función de Instagram Foto: Unsplash

Según detalló Meta este jueves, 9 de octubre, las traducciones eliminarán “las barreras lingüísticas para compartir su trabajo con más espectadores de todo el mundo”.



La empresa explicó que, gracias a las traducciones multilingües, los usuarios podrán publicar contenido “en algunos de los mercados de Reels más grandes, tanto en Instagram como en Facebook”.



Idiomas en los que se podrá traducir y doblar un Reel en Instagram

Hindi Portugués Español Inglés

¿Cómo funcionan las nuevas traducciones con Meta AI?

Meta precisó que su inteligencia artificial imita el sonido y el tono de voz de quién hace el Reel para luego traducirlo inmediatamente, coordinando y sincronizando también los movimientos de los labios.

“El resultado final es un contenido que se siente auténticamente como el creador, solo que en otro idioma”, aseveró la empresa, que, cabe recordar, es matriz de WhatsApp, Instagram y Facebook.

Hay que tener en cuenta que esta nueva función es gratuita y está disponible ya, pero con una excepción; la podrán usar los creadores de Facebook con 1.000 seguidores o más y para todas las cuentas públicas de Instagram en los países donde Meta AI funciona.

Publicidad

Un detalle adicional es que cada usuario tendrá absoluto control para decidir en qué idioma traducir el video.

“Cada Reel traducido está claramente etiquetado con ‘Traducido con Meta AI’, para que siempre sepa cuándo está viendo contenido traducido. También puede activar o desactivar las traducciones, o ver los Reels en su idioma original”, indicó Meta.

Para esto, la persona solo deberá elegir la opción: No traducir en la sección de audio e idioma en el menú de configuración.