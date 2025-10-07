En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protestas por Palestina
Daniel Noboa
Consulta Pacto Histórico
Aniversario ataque Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Cuidado con lo que le pregunta a WhatsApp desde Meta IA: hay una advertencia de privacidad

Cuidado con lo que le pregunta a WhatsApp desde Meta IA: hay una advertencia de privacidad

WhatsApp permite a todos los usuarios usar la inteligencia artificial de Meta para varias funciones, como crear y editar fotos, pero hay una política que todos deben conocer antes de empezar.

Meta IA de WhatsApp
Normas de privacidad de Meta IA de WhatsApp
Foto: AFP
Por: Alison Farfán López
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

WhatsApp, al igual que otras aplicaciones propiedad de Meta, implemento desde hace tiempo su inteligencia artificial para optimizar las funciones y herramientas de la app de mensajería. Desde Meta IA, los usuarios pueden editar fotos, hacer todo tipo de peguntas, programar recordatorios y mucho más.

“Preguntar a Meta IA o buscar”, esto es lo primero que sale cuando un usuario abre WhatsApp desde su celular. Esto permite que cada persona tenga un chat con la misma aplicación e interactúe como si tuviera una conversación con otro usuario.

La aplicación detalló, a través de su página oficial, que la tecnología de inteligencia artificial de Meta genera “los mensajes en respuesta a las indicaciones” que el usuario envía a esta IA, aclarando que solo puede leer los mensajes que mencionan a @Meta AI o aquellos que las personas eligen compartir.

¿Si uso Meta IA desde WhatsApp, mis datos privados se filtran o están en riesgo?

Es muy importante recordar que Meta no puede leer ningún otro mensaje de sus chats personales. Esto es posible gracias a las políticas de privacidad y seguridad incorporadas, que evita la filtración de información.

WhatsApp
Políticas de privacidad de WhatsApp
Foto: AFP

“Como siempre, las llamadas y mensajes personales están protegidos por el cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie fuera de sus chats, ni siquiera WhatsApp ni Meta, puede leerlos, escucharlos o compartirlos”, indica la app.

Sin embargo, deberá tener cuidado en cómo usa esta herramienta, pues WhatsApp advierte que Meta se basa en “experiencias” y datos proporcionados por cada usuario, pero de acuerdo con la política de privacidad de la empresa.

Le puede interesar:

  1. Nueva actualización de WhatsApp_AFP.jpg
    Nueva actualización de WhatsApp
    Foto: AFP
    Tecnología

    WhatsApp se copia de función de Teams: usuarios aplauden actualización que sirve para el trabajo

  2. Estafas a través de prestamos
    Delincuentes roban dinero con aplicaciones de préstamos falsas
    Foto: ImgFX, referencia
    Tecnología

    Este es el modus operandi de aplicaciones de préstamo que lo dejan sin un peso: ojo, usan WhatsApp

Es decir, si usa esta función significa que acepta las condiciones del servicio de la IA de Meta. Al dar su consentimiento, Meta empieza a recibir sus indicaciones, comentarios y sugerencias para, al mismo tiempo, ofrecer respuestas más precisas.

Esto no quiere decir que sus preguntas e información se filtren, pues la app recuerda que se rige a las políticas de privacidad y cifrado de extremo a extremo.

¿Qué puedo hacer desde el chat de Meta IA de WhatsApp?

Teniendo en cuenta las advertencias, todos los usuarios podrán sacarle el máximo provecho a Meta IA. Estas son algunas de las funciones disponibles, de acuerdo con el país:

  • Chatear con Meta AI
  • Crear y editar imágenes generadas con IA
  • Editar foto con Meta AI
  • Crear una imagen generada con IA para usarla como foto del perfil o grupal
  • Crear y compartir stickers
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

WhatsApp

Actualización WhatsApp

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad