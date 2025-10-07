Cuidado con lo que le pregunta a WhatsApp desde Meta IA: hay una advertencia de privacidad

WhatsApp, al igual que otras aplicaciones propiedad de Meta, implemento desde hace tiempo su inteligencia artificial para optimizar las funciones y herramientas de la app de mensajería. Desde Meta IA, los usuarios pueden editar fotos, hacer todo tipo de peguntas, programar recordatorios y mucho más.

“Preguntar a Meta IA o buscar”, esto es lo primero que sale cuando un usuario abre WhatsApp desde su celular. Esto permite que cada persona tenga un chat con la misma aplicación e interactúe como si tuviera una conversación con otro usuario.

La aplicación detalló, a través de su página oficial, que la tecnología de inteligencia artificial de Meta genera “los mensajes en respuesta a las indicaciones” que el usuario envía a esta IA, aclarando que solo puede leer los mensajes que mencionan a @Meta AI o aquellos que las personas eligen compartir.



¿Si uso Meta IA desde WhatsApp, mis datos privados se filtran o están en riesgo?

Es muy importante recordar que Meta no puede leer ningún otro mensaje de sus chats personales. Esto es posible gracias a las políticas de privacidad y seguridad incorporadas, que evita la filtración de información.

Políticas de privacidad de WhatsApp Foto: AFP

“Como siempre, las llamadas y mensajes personales están protegidos por el cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie fuera de sus chats, ni siquiera WhatsApp ni Meta, puede leerlos, escucharlos o compartirlos”, indica la app.



Sin embargo, deberá tener cuidado en cómo usa esta herramienta, pues WhatsApp advierte que Meta se basa en “experiencias” y datos proporcionados por cada usuario, pero de acuerdo con la política de privacidad de la empresa.

Es decir, si usa esta función significa que acepta las condiciones del servicio de la IA de Meta. Al dar su consentimiento, Meta empieza a recibir sus indicaciones, comentarios y sugerencias para, al mismo tiempo, ofrecer respuestas más precisas.

Esto no quiere decir que sus preguntas e información se filtren, pues la app recuerda que se rige a las políticas de privacidad y cifrado de extremo a extremo.



¿Qué puedo hacer desde el chat de Meta IA de WhatsApp?

Teniendo en cuenta las advertencias, todos los usuarios podrán sacarle el máximo provecho a Meta IA. Estas son algunas de las funciones disponibles, de acuerdo con el país:

