Nombre de Usuario de WhatsApp: ya no le podrá escribir cualquiera que tenga su número

WhatsApp escuchó a los usuarios y, finalmente, lanzará la función conocida como Nombre de Usuario. Aunque está en una fase beta de prueba, esta nueva herramienta permitirá a los usuarios de la aplicación empezar una conversación sin necesidad de compartir el número de celular.

Esta nueva función de WhatsApp, propiedad de Meta, se llamará: Reserva de nombre de usuario. En términos sencillos, las personas podrán crear y elegir un alias o un usuario único, similar a como funciona en otras redes sociales como Instagram o X, en las que se usa el famoso @.

Lo que llama la atención de esta actualización es que ya no será necesario entregar información privada o sensible, pues cada usuario podrá rechazar o eliminar la “solicitud” de mensaje que le llegue a su chat.

De acuerdo con WABetainfo, en este momento está en etapa de desarrollo y por eso, posiblemente, no esté disponible aún en varios dispositivos, así como en algunos países. Si aún no puede acceder a la función nueva, deberá esperar la actualización más reciente.



Reserve su nombre de usuario en WhatsApp

Según detalló el medio, WhatsApp permitirá a algunos usuarios reservar su nombre o @ antes del lanzamiento oficial de esta actualización, de la que no hay fecha anunciada todavía, pero se espera pronto.



Y ojo, porque no solo deberá tener el nombre de usuario de una persona para poder escribirle o enviarle algún tipo de información, pues, ahora, el receptor tendrá, sí o sí, que compartir su clave de nombre de usuario.



¿Cómo funciona la clave de usuario en WhatsApp?

Esta famosa clave funcionará como un código único de autorización. Esto significa que, para poder comenzar una conversación por chat, el usuario deberá digitar dicha clave. Esto agrega una capa más de seguridad y privacidad, pues solo los contactos seleccionados por usted mismo tendrán su código.

“Este sistema ayuda a los usuarios a gestionar la visibilidad de su contenido y garantiza que se respeten sus preferencias de privacidad”, explica WABetainfo.

Es importante recordar que la mayoría de las actualizaciones de la app de mensajería se instalan automáticamente en los dispositivos móviles, sin necesidad de hacerlo. Sin embargo, si quiere una función especifica y aún no la tiene en su celular o computador, deberá descargar la versión más reciente de WhatsApp.