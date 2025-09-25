Su Instagram no se dañó, es que cambió el formato a 5120×1080: así funciona

Durante los últimos días, usuarios de Instagram han notado un cambio en los videos de esta red social y aunque muchos creyeron que se trataba de un error, en realidad es una nueva tendencia que se está apropiando de esta aplicación, propiedad de Meta.
Aunque no hubo un anuncio oficial, ya se conoce la verdad detrás de esta novedad. A partir de ahora, aunque antes también estaba disponible, los usuarios podrán subir, compartir y ver videos en 5120×1080 píxeles, es decir, un tamaño totalmente diferente al habitual en formato horizontal y ultradelgado.
Y es que usuarios lo usan porque, según los comentarios, da un estilo o aspecto cinematográfico que sirve para mostrar paisajes, exponer marcas o simplemente exaltar algún objeto o a una persona con mucho más detalle.
¿Cómo subir un video en formato 5120×1080?
Aunque no es una tarea difícil, si requiere de un ajuste especial. Para poder subir un video a Instagram con estas medidas exactas, es necesario que la persona grabe en buena resolución y, en un editor previo, guardé el material en tamaño 5120×1080.
En términos sencillos, deberá editar el video con el tamaño requerido antes de subirlo a Instagram, de lo contrario, no podrá, pues desde la app no se puede ajustar automaticamente a ese tamaño específico.
Estos son los formatos predefinidos de Instagram:
- Reels e historias 1080×1920 px (9:16)
- Vertical 1080×1440 px (4:5)
- Cuadrado 1080×1080 px (1:1)
- Horizontal clásico 1080×566 px (16:9)
Es importante aclarar que la calidad del video se podría bajar notoriamente, por eso, desde su editor preferido también deberá ajustar la resolución de la imagen para obtener la mejor.
Quejas de los usuarios por el formato nuevo
Aunque varios creadores de contenido y marcas reconocidas ya están usando este formato de 5120×1080, hay quejas por parte de algunos usuarios, quienes aseguran que es molesto y no les gusta ver videos que no sean en tamaño vertical, como habitualmente se publican.