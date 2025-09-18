En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Motín en Funza
Sentencia a Farc
Once Caldas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Así son las nuevas gafas de Meta: tienen hasta pantallas incorporadas

Así son las nuevas gafas de Meta: tienen hasta pantallas incorporadas

Calificadas como las gafas de Meta con de IA más avanzadas, vienen con brazaletes con sensores llamados bandas neuronales que permiten a las personas controlar las gafas.

Mark Zuckerberg_AFP.jpg
Mark Zuckerberg presenta las nuevas gafas de Meta
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

Meta presentó sus nuevas gafas inteligentes el miércoles mientras sigue su apuesta por un cambio de estilo de vida dirigido a combinar la realidad y el espacio virtual, pese a sus esfuerzos que le han generado grandes pérdidas financieras.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, presentó las gafas inteligentes Meta Ray-Ban Display con pantallas incorporadas y que permiten a los usuarios ver mensajes, fotos y más, como si estuvieran mirando la pantalla de un celular.

Calificadas como las gafas de IA más avanzadas de Meta, vienen con brazaletes con sensores llamados bandas neuronales que permiten a las personas controlar las gafas con movimientos sutiles de los dedos. Su precio es de 799 dólares.

Meta presenta sus nuevas gafas_AFP.jpg
Meta presenta sus nuevas gafas
Foto: AFP

"Nuestro objetivo es crear gafas atractivas que ofrezcan superinteligencia personal y una sensación de presencia usando hologramas realistas", dijo Zuckerberg en la conferencia anual de desarrolladores de la compañía.

"Estas ideas combinadas son lo que llamamos el metaverso", agregó.

Zuckerberg dijo que las gafas con IA eventualmente reemplazarán a los teléfonos inteligentes.

El gigante tecnológico comenzó a invertir fuertemente en realidad virtual y en el metaverso hace unos cuatro años. Zuckerberg cambió el nombre de la empresa de Facebook a Meta a finales de 2021 para reflejar el cambio de estrategia.

Meta presenta sus nuevas gafas_AFP (1).jpg
Meta presenta sus nuevas gafas
Foto: AFP

Publicidad

Pero Reality Labs, la unidad de realidad virtual y aumentada de Meta, perdió 4.500 millones de dólares en el segundo trimestre de este año.

Leo Gebbie, analista principal de CCS Insight, cree que esta es una apuesta a largo plazo de Meta "para liberarse de los teléfonos inteligentes", donde ha perdido terreno con rivales como Apple y Google.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Mark Zuckerberg

Meta

Publicidad

Publicidad

Publicidad