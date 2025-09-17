MinTIC abre cursos gratis para colombianos que quieran estudiar programación, IA y más

Actualmente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) está realizando cursos gratis para todos los jóvenes colombianos que quieran aprender sobre tecnología y todas sus ramas, incluyendo inteligencia artificial, datos y mucho más.

Estos cursos, que son gratuitos y que no necesitan experiencia previa para participar, son parte de una iniciativa para que las personas interesadas puedas aprender y tengan formación tecnológica con certificados avalados internacionalmente.



Fecha de inscripción para cursos de MinTIC: último plazo

El MinTIC amplió la fecha de inscripción hasta el próximo martes, 30 de septiembre. Para postularse hay ciertos requisitos, como ser mayor de 14 años, tener acceso a internet y que “deseen reconvertir su perfil profesional”.

Un plus es que estos cursos son en colaboración con empresas como Google, Microsoft, Huawei, Oracle, IBM, Cisco, ESRI, Ericsson, Fortinet, Intelligent Training, Books & Books y otros más.

“Los cursos, diseñados en alianza con empresas y organizaciones reconocidas a nivel mundial, ofrecen rutas de formación en áreas altamente demandadas por el mercado laboral”, según explicó el Ministerio a través de un comunicado.

Se realizarán a través de AvanzaTEC y los colombianos podrán elegir el curso que quieran; son varios y de todo tipo, entre los que están:



Inteligencia artificial

Ciberseguridad

Programación

Computación en la nube

Analítica de datos

Geotecnología y más.

La alianza con empresas como Google permite que se garanticen contenidos actualizados con aval internacional y “una experiencia de aprendizaje flexible y de alto nivel”, de acuerdo con anuncio de MinTIC.



¿Dónde me puedo inscribir a los cursos de computación de MinTIC?

Las inscripciones están habilitadas a través de la página oficial: www.avanzatec.gov.co.

Es importante recordar que, solo es por este encale. No caiga en estafas y no abra otro link, pues ciberdelincuentes podrían robarle sus datos personales; estos cursos son gratuitos, por lo que no le pedirán ningún tipo de aporte.

“El programa representa una oportunidad única para acceder a formación gratuita en las competencias más demandadas por el mercado laboral global, asegurando que el talento colombiano esté preparado para los desafíos de la economía digital”, añadió el ministerio.