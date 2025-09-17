WhatsApp eliminará 6,8 millones de cuentas por graves casos: “Pagar por adelantado”

WhatsApp se viene actualizando para mejorar sus condiciones de seguridad y brindar a cada usuario una privacidad de extremo a extremo. Sin embargo, existe el riesgo de que una cuenta sea hackeada o que sea blanco de estafas por ciberdelincuentes; al respecto, la app de mensajería tomó acciones concretas.

Según anunció WhatsApp, propiedad de Meta, las nuevas herramientas que están implementando desde hace más de un mes, buscan ayudar a las personas a “detectar estafas y mantenerse seguras mientras envían mensajes”.



Cuentas de WhatsApp eliminadas de inmediato

Como parte de las medidas de seguridad, la aplicación tomó la decisión de eliminar más de 6.8 millones de cuentas vinculadas a lo que describieron centros de estafa criminal, los cuales están “dirigidos a personas en internet y en todo el mundo”.



¿Cómo funcionan los centros de estafa?

WhatsApp detalló que los estafadores suelen ejecutar varias campañas a la vez. Un ejemplo de esto son las inversiones en criptomonedas o los esquemas piramidales.

“Siempre hay una trampa y esto debería ser una señal de alerta para todos: hay que pagar por adelantado para obtener las ganancias prometidas”, explicó la app.

Seguridad de WhatsApp Foto: Imagen FX, referencia

La forma en cómo vulneran las cuentas es fácil. Pueden comenzar con un mensaje de texto, lo que luego se “extiende” a otras redes sociales, aplicaciones de mensajería privada y, luego, a las plataformas de pago o criptomonedas.

De hecho, Meta reveló que, junto con OpenIA, descubrieron intentos de estafa vinculados a centros criminales en Camboya. Los ciberdelincuentes ofrecían pagos por los ‘me gusta’ falsos, también alquiler de scooters y hasta atraer a personas para que invirtieran en criptomonedas.

Para evitar caer en estos robos, WhatsApp pidió a los usuarios siempre tomarse una pausa antes de responder cualquier mensaje o abrir algún enlace sospechoso. También preguntarse si tiene sentido la solicitud que un número desconocido hace, pues pueden pedir datos persales.

Y, por último, siempre verificar. Por ejemplo, si dice ser algún amigo o familiar, asegurarse de que realmente sea quién dice ser. El truco en este caso es contactar a la persona por otra red social y así confirmar su identidad.