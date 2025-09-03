Publicidad

Davivienda alerta sobre cuentas falsas de WhatsApp usadas para fraudes

Davivienda alerta sobre cuentas falsas de WhatsApp usadas para fraudes

El banco Davivienda envió una carta a sus clientes advirtiéndolos de esta modalidad de fraude a través de WhatsApp.

Hombre preocupado frente al banco Davivienda
Hombre preocupado frente al banco Davivienda
Foto: Google Maps e ImageFX
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 04:03 p. m.

El banco Davivienda lanzó una alerta a sus clientes sobre nuevas modalidades de fraude que circulan en el país a través de WhatsApp, correos electrónicos y mensajes de texto. Según la entidad, los delincuentes se hacen pasar por funcionarios del banco para solicitar contraseñas, números de tarjeta o códigos de verificación con el fin de cometer estafas.

La entidad recalcó que nunca pedirá información confidencial por canales como WhatsApp, llamadas telefónicas, correos o mensajes. En estos fraudes, los estafadores suelen advertir sobre un supuesto “bloqueo de cuenta” o piden transferir dinero de manera urgente.

Recomendaciones para evitar fraudes

Davivienda entregó varias recomendaciones prácticas para que los usuarios no caigan en estas trampas:

  • No entregar información personal, bancaria ni claves a través de llamadas, mensajes o correos.
  • No hacer clic en enlaces sospechosos ni descargar archivos adjuntos.
  • No atender llamadas de números desconocidos que ofrezcan ayuda para realizar trámites en la app o en la página web.
  • Verificar siempre la fuente oficial de cualquier comunicación del banco antes de responder.
Aplicación de Daviplata y Davivienda
Aplicación de Daviplata y Davivienda
Foto: AFP

Además, la entidad recordó a los usuarios que los delincuentes también utilizan mensajes sobre un supuesto “paquete pendiente” o comunicaciones falsas del “banco” para engañar a las víctimas. La recomendación es clara: no abrir ningún enlace de correos sospechosos ni dar información a terceros.

“La seguridad de nuestros clientes es nuestra prioridad”, señaló la entidad al invitar a compartir estas recomendaciones con familiares y amigos.

¿Dónde comunicarse a Davivienda?

En caso de dudas, los clientes pueden utilizar los canales oficiales: el chat en la App Davivienda o la página web www.davivienda.com, disponibles las 24 horas del día.

