Davivienda alerta sobre cuentas falsas de WhatsApp usadas para fraudes

El banco Davivienda lanzó una alerta a sus clientes sobre nuevas modalidades de fraude que circulan en el país a través de WhatsApp, correos electrónicos y mensajes de texto. Según la entidad, los delincuentes se hacen pasar por funcionarios del banco para solicitar contraseñas, números de tarjeta o códigos de verificación con el fin de cometer estafas.

La entidad recalcó que nunca pedirá información confidencial por canales como WhatsApp, llamadas telefónicas, correos o mensajes. En estos fraudes, los estafadores suelen advertir sobre un supuesto “bloqueo de cuenta” o piden transferir dinero de manera urgente.



Recomendaciones para evitar fraudes

Davivienda entregó varias recomendaciones prácticas para que los usuarios no caigan en estas trampas:



No entregar información personal, bancaria ni claves a través de llamadas, mensajes o correos.

bancaria ni claves a través de llamadas, mensajes o correos. No hacer clic en enlaces sospechosos ni descargar archivos adjuntos.

ni descargar archivos adjuntos. No atender llamadas de números desconocidos que ofrezcan ayuda para realizar trámites en la app o en la página web.

que ofrezcan ayuda para realizar trámites en la app o en la página web. Verificar siempre la fuente oficial de cualquier comunicación del banco antes de responder.

Aplicación de Daviplata y Davivienda Foto: AFP

Además, la entidad recordó a los usuarios que los delincuentes también utilizan mensajes sobre un supuesto “paquete pendiente” o comunicaciones falsas del “banco” para engañar a las víctimas. La recomendación es clara: no abrir ningún enlace de correos sospechosos ni dar información a terceros.

“La seguridad de nuestros clientes es nuestra prioridad”, señaló la entidad al invitar a compartir estas recomendaciones con familiares y amigos.



¿Dónde comunicarse a Davivienda?

En caso de dudas, los clientes pueden utilizar los canales oficiales: el chat en la App Davivienda o la página web www.davivienda.com, disponibles las 24 horas del día.