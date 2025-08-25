Cinco aplicaciones gratuitas que puede usar si WhatsApp no sirve: sin registrar número

En ocasiones, WhatsApp registra fallas y usuarios en todo el mundo reportan errores en el envío de mensajes, problemas para ver estados y más. Por eso, es importante contar con un respaldo en caso de que esa sea la forma inmediata de comunicarse en, por ejemplo, el trabajo.

Así como WhatsApp, existen otras aplicaciones de mensajería instantánea que cumplen con las mismas funciones e, incluso, tienen más funciones que, para algunos usuarios, resultas fascinantes dependiendo del uso que le vayan a dar.



Estas son las aplicaciones similares a WhatsApp

Google recomienda cinco apps que tienen características diferentes, pero que sirven para lo mismo. Será el usuario final quien decida cuál se adapta mejor según sus necesidades; lo mejor es que también son gratuitas y de fácil descarga.

Seguridad de WhatsApp Foto: ImagenFX, referencia

En primer lugar, está Telegram: conocida por muchos porque también tiene opciones de usar canales y se pueden agregar números de celular a chats grupales. Funciona como una buena alternativa para grupos de trabajo.

Sin embargo, de acuerdo con Gemini, la inteligencia artificial de Google, la seguridad de Telegram es un punto sensible porque los chats no tienen cifrado de extremo a extremo por defecto, sino que se cifran de cliente a servidor.

En ese sentido, advierte que, para una conversación más segura, es necesario activar los ‘chats secretos’. Es muy apreciada por sus funciones adicionales, como los canales, grupos masivos y la posibilidad de enviar archivos muy grandes, según revela Gemini.

