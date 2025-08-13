Esto es lo que nunca debería poner en su hoja de vida: Google revela fórmula y es gratis

Muchas son las opciones para crear una hoja de vida optimizada que, al momento de llegar una oferta, marque la diferencia y sea una de las elegibles por parte de las empresas que están reclutando nuevos trabajadores. Sin embargo, hay errores que algunos comenten y que influyen en esa selección.



Lo que nunca debería incluir en la hoja de vida si está buscando trabajo

De acuerdo con Gemini, la inteligencia artificial de Google, hay errores que todos deberían evitar para no ser descartados de inmediato si aplicó a alguna oferta laboral o si está en un proceso. Algunos de estos son tan comunes, que pocos lo saben.



Información personal excesiva: se recomienda evitar detalles demasiado privados, como el estado civil, religión, número de identificación o fecha de nacimiento, a menos que sean requeridos específicamente por regulaciones locales.

En la mayoría de los casos, esta información es irrelevante y puede prestarse a prejuicios, según Gemini.



Menciones de salario: nunca incluya su salario actual o el deseado en la hoja de vida. Este es un detalle esencial que se negocia más adelante en el proceso.

Errores ortográficos y gramaticales: tenga en cuenta que un solo error puede dar la impresión de falta de atención al detalle o de poco profesionalismo. Antes de enviar su hoja de vida, revise varias veces y, si es posible, pídale a alguien más que lo lea.

Experiencia irrelevante: en este caso, no es necesario que añada toda su experiencia laboral si no aporta en nada a lo que ahora está buscando. Gemini da un ejemplo claro: "Si tiene 10 años de experiencia profesional en marketing, no es necesario que incluya su primer trabajo de verano en una tienda de ropa" a menos que haya una conexión directa a la vacante.

Fotos no profesionales: si decide incluir una foto, es importante que sea una de tipo pasaporte o tipo LinkedIn, es decir, con fondo neutro, bien iluminada y con vestimenta adecuada.

Verbos pasivos y lenguaje genérico: Gemini recomienda no usar frases como "participé en" o "ayudé en". En su lugar, incluya verbos de acción fuertes como "lideré", "implementé", "optimicé", "dirigí" o "desarrollé".

Lo que sí o sí debe incluir en su hoja de vida

Adapte su HV a cada oferta: Google recalca que un currículum genérico no funciona. En ese sentido, recomienda leer detenidamente la descripción del puesto para así usar palabras clave que se mencionan.

Por ejemplo, si la oferta busca a alguien con "habilidades de liderazgo en gestión de proyectos", tiene que asegurarse de que esas palabras aparezcan en su experiencia.

