Habla papá de joven asesinado por habitante de calle en Itagüí: "Estaba presentando hojas de vida"

Un caso tiene conmocionado a los habitantes de Antioquia, luego de conocerse un video donde un habitante de calle acaba con la vida de un joven, a plena luz del día y en vía pública.

La víctima fue identificada como Esteban Yepes, un joven de 19 años que fue atacado por la espalda por un habitante de calle, presuntamente por no darle limosna.

En el video se puede observar como Esteban camina tranquilamente mientras pasea a su mascota, cuando el habitante de calle se dirige hacia él y sin medir palabra, lo hiere mortalmente en el cuello con un arma blanca.

En un rápido operativo conjunto, las autoridades del Valle de Aburrá lograron la captura en Envigado del sujeto señalado. Los hechos se registraron en la tarde del pasado lunes 11 de agosto, cerca del parque principal de Itagüí, en la carrera 51 con la calle 53, a solo unos metros de su casa.

Capturado señalado asesino de adolescente en Itagüí. Foto: Alcaldía de Itagüí.

Testimonio de padre de Esteban Yepes

Hace más de cinco años la familia del joven se había movilizado desde Concordia hacia el municipio de Itagüí, en busca de un mejor futuro. Meses antes, Esteban se había graduado del colegio y tenía planes de estudiar administración de empresas.

Según el testimonio de Sergio Yepes, papá del joven, para El Colombiano, su hijo no era de problemas. Contó que el día de los hechos Esteban había salido de una clase de inglés, por lo que decidió sacar a pasear a su perro.

Sergio dijo que su hijo se encontraba buscando empleo para poder ayudarse económicamente con sus estudios: “Ya estaba presentando una hoja de vida para colocarse rápido con algo relacionado con el inglés y así poderse ayudar con sus estudios”.

Además, agregó que ni el joven ni su familia identificaban al atacante, pues nunca lo habían visto por el sector.

“Cuando me mostraron una foto del señor que lo había atacado, se me pareció mucho a uno que había visto en el Parque de Envigado y que era una persona muy agresiva”, comentó.

Habitante de calle señalado de asesinar a joven en Itagüí. Foto: Alcaldía de Itagüí.

La captura del sospechoso, identificado como William de Jesús Cadavid, de 77 años, se dio en articulación entre la Policía Nacional, el Ejército y la Secretaría de Seguridad de Itagüí.

Por su parte, Rafael Otálvaro, secretario de seguridad de Itagüí, confirmó la detención y expresó las condolencias de la Alcaldía a la familia de la víctima. Por ahora, la investigación continúa y los habitantes piden justicia y garantías de seguridad para la comunidad.