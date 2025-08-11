Habitante de calle habría asesinado con arma blanca a joven en Itagüí; lo capturaron

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional, el Ejército y la Secretaría de Seguridad de Itagüí, fue capturado en Envigado, sur del Valle de Aburrá, un hombre que sería habitante de calle y señalado de asesinar con arma blanca a un adolescente cerca del parque principal de Itagüí, en hechos ocurridos en la tarde de este lunes, 11 de agosto.

De acuerdo con las autoridades, el ataque fue perpetrado sin mediar palabra, cuando el presunto agresor, al parecer habitante de calle, hirió en el cuello a la víctima. Aunque el joven fue atendido de inmediato, las lesiones le causaron la muerte.

El caso quedó registrado en cámaras de seguridad, lo que permitió iniciar un operativo de búsqueda que se extendió hasta municipios vecinos. Los primeros indicios apuntaban a que el agresor había huido hacia Envigado, donde finalmente fue detenido.

Habitante de calle señalado de asesinar a joven en Itagüí. Foto: Alcaldía de Itagüí.

La Secretaría de Seguridad de Itagüí reiteró su llamado a la comunidad para reportar cualquier situación sospechosa a la central de monitoreo, al número 3136779023. La investigación sobre las causas del ataque continúa.