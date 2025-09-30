WhatsApp se copia de función de Teams: usuarios aplauden actualización que sirve para el trabajo

WhatsApp se viene actualizando para brindar una mejor experiencia a cada usuario que usa la aplicación. Esta vez, anunciaron una nueva función que, desde ya, celebran muchas personas que pedían una alternativa cuando se trata de agendar llamadas.

La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, lanzó una opción que “facilita” la planificación de llamadas grupales y que, al mismo tiempo, las hacen mucho más interactivas y fáciles.

Y es que desde hace tiempo se podían hacer llamadas por WhatsApp, pero la novedad es que ahora se podrán programar según las necesidades de cada persona. Es decir, si alguien tiene pendiente una charla con un grupo familiar o con colegas, podrá agendar una reunión con anticipación.

Nueva actualización de WhatsApp ya disponible Foto: AFP / ImgFX

Incluso, tal y como sucede con la aplicación de Teams, muy usada en ámbitos laborales, se podrá programar e invitar a más personas y hasta grupos a unirse con antelación a la reunión.



Paso a paso para agendar una reunión o llamada por WhatsApp

Entre a WhatsApp

Vaya a la pestaña de llamadas, en la parte inferior

Presione el botón +, que está arriba en la parte derecha

Luego, le saldrán varias opciones: seleccione la que dice PROGRAMAR LLAMADA

Después, añada a los contactos que citará y listo.

Un dato adicional es que también podrá ponerle una descripción corta a esa reunión que está agendando desde WhatsApp. El máximo de caracteres es de 2048.

Es importante recalcar que deberá seleccionar si es una llamada por audio o por video.

Incluso, WhatsApp le da la opción de que, además de elegir el día, escoja la hora de inicio y la hora de finalización de la llamada; también puede optar por no poner la hora de cierre.

Así, no tendrá que buscar otra aplicación para poder conectarse con sus compañeros de trabajo, amigos o familia. Desde WhatsApp tendrá la opción directa, fácil y muy rápido.

Para acceder a todas las nuevas funciones de la app de mensajería, sí o sí, el usuario debe tener actualizado WhatsApp con la más reciente versión.