WhatsApp le cumplió el capricho a muchos: lanzó función que "rompe" problema de años

En septiembre, WhatsApp anunció una importante actualización que muchos usuarios en todo el mundo estaban pidiendo, porque es la solución a un problema que aún no resolvía la aplicación pese a ser muy necesario para muchas personas.

Y es que según detalló WhatsApp, esta nueva función ayuda a “romper las barreras del idioma” y permite a las personas conectarse “más profundamente” con sus seres queridos y comunidades de cualquier parte.

Se trata de la función: TRADUCIR. A partir de ahora, aunque gradualmente, los usuarios de la app podrán traducir sus mensajes en más de 19 idiomas de forma automática. Es muy fácil, solo deberán mantener presionado el mensaje y tocar "Traducir".

Ahí mismo, la WhatsApp le dará a elegir el idioma al que quiere que se traduzca el mensaje o desde el que quiere que se traduzca. Además, podrá descargarlo y guardarlo para futuras traducciones.



WhatsApp estrena función que todos pedían Foto: AFP / ImgFX, referencia

La aplicación de mensajería explicó que esto funciona ahora para los chats individuales, los grupos y también para las actualizaciones de los canales.

“Con más de 3.000 millones de usuarios en más de 180 países, trabajamos de manera constante para mantener a nuestros usuarios estrechamente conectados, sin importar en qué parte del mundo se encuentren”, añadió en su comunicado WhatsApp.

Es importante decir que, desde el pasado 23 de septiembre, está habilitada esta función de traducción, pero será de forma gradual tanto para usuarios Android como iOS.

Tenga en cuenta que, mientras esta actualización llega a todo el mundo, estará disponible solo en algunos idiomas seleccionados para luego añadir más.

Por eso, WhatsApp recalcó que aquellos con sistema Android podrán acceder a traducciones en seis idiomas:



Inglés

Español

Hindi

Portugués

Ruso

Árabe.

Mientras que para usuarios de iPhone, la función estará disponible en más de 19 idiomas.

Para poder tener la opción de TRADUCIR en su WhatsApp, sí o sí, debe tener la aplicación actualizada con la más reciente versión. Esto, por lo general, ocurre automáticamente en segundo plano.