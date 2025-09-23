WhatsApp estrenó función que era exclusiva de iPhone y ahora tendrá Android: hace años la pedían

Después de muchos intentos y pruebas beta, WhatsApp actualizó su sistema e incluyó una función que muchos usuarios pedían a gritos y que, antes, era exclusiva de iPhone, pero que ahora tendrán también dispositivos Android.

Se trata de la forma de enviar y recibir fotos a través de la aplicación de mensajería. La app, aunque no hizo ningún tipo de anuncio, ya estrenó la función conocida como Live Photos, que, en términos sencillos, permite ver una foto con movimiento como si fuera un video, algo que solo estaba en iPhone.

Para conservar el movimiento de las fotos, los usuarios de iPhone las envían por AirDrop, un sistema interno que permite la transferencia de archivos entre dispositivos compatibles con iOS.

Sin embargo, gracias a la actualización de WhatsApp, todo el mundo podrá recibir Live Photos sin importar si es Android o iPhone. Una novedad que aplauden los que pedían a la aplicación, propiedad de Meta, habilitarla para tener las imágenes exactas y conservarlas así, cuadro por cuadro.



¿Cómo enviar fotos con movimiento (Live Photos) por WhatsApp?

Hay que aclarar que los usuarios de Android solo podrán recibir las Live Photos, más no enviarlas. Sin embargo, podrán descargarlas tal cual las recibieron, es decir, con el movimiento.

Este es el paso a paso:



Vaya a WhatsApp y entre a un chat. En la parte de inferior izquierda seleccione el ícono de enviar archivos, en este caso, fotos. Seleccione la foto que quiere mandar y antes de enviar, toque la opción de editar (lápiz en la parte inferior izquierda). Ahí, le aparecerá, en la parte de arriba, la opción LIVE junto con un círculo.

Y listo. A la persona con la que está chateando le llegará la foto elegida con movimiento. Podrá descargarla en el celular y así lo mantendrá. También podrá enviarla cómo Live Photo directamente desde galería.

Es importante recordar que esta opción se podrá desactivar si no quiere enviar la foto con movimiento. Esto lo podrá cambiar las veces que desee.

Deberá tener la última versión de WhatsApp o la más reciente actualización para poder usar esta opción, de lo contrario, no le aparecerá en su celular.