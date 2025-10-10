Revelan la verdad sobre consejos nutricionales en Instagram: más del 80% carecen de evidencia

Para muchos, las redes sociales pueden ser adictivas, pues están diseñadas para estimular el cerebro cada vez que la persona ingresa a las aplicaciones. Esto ocurre debido a que, ante estímulos como likes o notificaciones, el cerebro genera dopamina, un neurotransmisor que actúa como una “recompensa” e influye en el estado de ánimo de la persona.

Ahora bien, existe una gran cantidad de contenido en redes sociales publicado por los llamados 'influencers', quienes dan consejos sobre diversos temas, entre ellos nutricionales. Frente a esto, unos estudios revelaron que más del 80 % de estos contenidos carecen de base científica.

La investigación hecha en Estados Unidos y Australia analizó el comportamiento de los usuarios en Instagram, en relación con los contenidos nutricionales de varios 'influencers'. En total, participaron 898 personas y el objetivo fue identificar el perfil de los usuarios que siguen este tipo de contenido y su veracidad.



¿Qué tan seguros son los consejos nutricionales en redes sociales?

En redes sociales existe una gran cantidad de contenidos para hacer batidos, bajar de peso, eliminar toxinas, limpiar la piel, e incluso, algunos prometen ser nutritivos; sin embargo, es crucial verificar la información y la fuente, pues cada cuerpo es diferente y podría reaccionar desfavorablemente.

El estudio “Nutrition-Related Content on Instagram in the United States of America” reveló que:



El 86,7 % de las publications sugerían explícitamente qué alimentos consumir.

Solo el 14.3 % de las publicaciones analizadas se basaban en evidencia científica.

Más del 90 % de los posts promovían productos, suplementos o marcas comerciales.

El 48.4 % de quienes seguían contenido nutricional reportaron una influencia positiva en su imagen corporal, mientras que el 17.6 % indicó una influencia negativa.

Asimismo, el 78,7 % de las personas que participaron en el estudio eran mujeres, en su mayoría pertenecían a la generación millennials y fueron quienes más siguieron contenidos nutricionales en la red social mencionada.

Otra investigación, publicada en la Revista Internacional de Nutrición Conductual y Actividad Física, evidenció que la información publicada por 'influencers' en Australia suele ser inexacta y de baja calidad.

“Se evaluaron la calidad de un total de 676 publicaciones y la precisión de 510 publicaciones, provenientes de 47 cuentas de Instagram. En general, el 34,8 % de las publicaciones se clasificaron como de mala calidad, el 59,2 % como mediocres, el 6,1 % como buenas y ninguna publicación fue de excelente calidad. El 44,7 % de las publicaciones contenían inexactitudes”.



¿Cómo verificar la información nutricional publicada en redes sociales?

La veracidad de las publicaciones nutricionales en redes sociales es bastante cuestionada, por ello estos consejos pueden ayudar a verificar la información:

Publicidad