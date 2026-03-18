Los aranceles a insumos de hierro, acero y cerámicos encarecen la vivienda en Colombia: Camacol

Un golpe directo al bolsillo de quienes sueñan con vivienda propia. La Cámara Colombiana de la Construcción el impacto que tendrían los nuevos aranceles sobre materiales clave para la construcción, una medida que, según advierten, terminará encareciendo las viviendas en Colombia en un momento ya crítico para el sector.

El gremio explicó que insumos como el hierro y el acero representan el 16,3 % de los costos de construcción y podrían subir hasta un 35 %. Este aumento no se queda en las obras: se trasladaría directamente al precio final de las viviendas, con un incremento cercano al 2,2 %, además del impacto adicional por el encarecimiento de productos cerámicos.

Para Guillermo Herrera, presidente de Camacol, la situación evidencia una contradicción en la política pública. Mientras se busca hacer más accesible la vivienda, las decisiones económicas van en sentido contrario. No es posible reducir precios si se encarece producirlos.

“Ya completamos 33 meses consecutivos de caída en las iniciaciones de vivienda y hemos llegado a niveles de actividad comparables a los de 2012, lo que afecta la inversión y el empleo”, añadió el presidente .



Esta desaceleración ya deja consecuencias visibles, como la pérdida de más de 136 mil empleos y un aumento acumulado en los costos de construcción que oscila entre el 16 % y el 20 %.

Vivienda, imagen de referencia Foto: Blu Radio

“La medida comercial busca proteger cerca de 50.000 empleos en la industria siderúrgica, desconociendo que la actividad edificadora ocupa a más de 1 millón de trabajadores de manera directa. Seguir encareciendo la producción de vivienda pone en riesgo la recuperación del empleo en uno de los sectores más afectados en la economía, y que genera trabajo masivo y encadenamientos en todo el país”, señaló Camacol en su comunicado.

A esto se suma una presión creciente en el mercado. Con menos viviendas nuevas disponibles y una demanda que no se detiene, los precios tienden a subir, especialmente en los arriendos. El panorama es aún más retador y grave si se considera que Colombia enfrenta un déficit de 2,5 millones de viviendas y deberá responder a cerca de 4 millones de nuevos hogares en los próximos años.

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Desde Camacol, el llamado es revisar estas decisiones antes de que el impacto sea mayor. El gremio insiste en que encarecer la construcción no solo afecta a las empresas, sino que termina golpeando directamente a los ciudadanos, limitando el acceso a vivienda formal y frenando la generación de empleo en uno de los sectores clave de la economía.