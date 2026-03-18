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Blu Radio  / Economía  / Los aranceles a insumos de hierro, acero y cerámicos encarecen la vivienda en Colombia: Camacol

Los aranceles a insumos de hierro, acero y cerámicos encarecen la vivienda en Colombia: Camacol

El gremio señala que el sector se registra una pérdida de más de 136.000 empleos, en medio de decisiones del Gobierno que estarían agravando la desaceleración y reduciendo las oportunidades laborales.

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