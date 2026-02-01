En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Messi
Amnistía en Venezuela
Petro
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Un hombre fue capturado en Engativá por disparar desde el interior de su vivienda

Un hombre fue capturado en Engativá por disparar desde el interior de su vivienda

El hombre fue capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Publicidad

Publicidad

Publicidad