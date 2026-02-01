Un hombre fue capturado en Engativá por disparar desde el interior de su vivienda

Un hombre de 54 años fue capturado en el barrio Las Ferias, en la localidad de Engativá, luego de que la comunidad alertara a la Policía sobre disparos realizados desde la ventana de una vivienda.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron al hombre fuera del inmueble con el arma en la mano. Al notar la presencia policial, intentó ingresar nuevamente a la vivienda para huir y evadir el procedimiento, pero fue interceptado y capturado en flagrancia.

Durante la verificación, el ciudadano manifestó no contar con permiso para la tenencia de armas de fuego. En el procedimiento fueron incautadas dos escopetas y 13 cartuchos, los cuales quedaron a disposición de las autoridades.

La teniente coronel Paula Guiza, comandante de la Estación de Policía de Engativá, explicó que la captura fue posible gracias al aviso oportuno de la comunidad, que permitió a los uniformados reaccionar de manera inmediata frente a una situación que estaba alterando la tranquilidad del sector.

