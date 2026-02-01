"Silencia esas voces en tu mente": reflexión del pastor Andrés Corson

En su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson enseñó que la principal batalla espiritual se libra en la mente, donde el enemigo busca sembrar pensamientos, temores y mentiras que nos alejan de la voluntad de Dios. Al analizar las tentaciones de Jesús, afirmó: “El campo de batalla del diablo es nuestra mente” y recordó cómo incluso Pedro, sin saberlo, fue usado para repetir la misma tentación: evitar la cruz. Así, Corson advirtió que hoy también escuchamos voces que nos ofrecen atajos, comodidad o gratificación inmediata, pero que nos apartan del propósito de Dios.

El mensaje llamó a identificar y silenciar esas voces internas —temores, complejos, resentimientos, consejos equivocados y mentiras sobre nuestra identidad—, recordando que “todo pensamiento contrario a la Biblia es altivez” y debe ser llevado cautivo a Cristo. A través de su testimonio personal, el pastor mostró cómo los paradigmas de escasez, el miedo al fracaso y las experiencias del pasado pueden bloquear la voz de Dios, si no son confrontados y rendidos en oración.

Finalmente, Corson invitó a cultivar el silencio interior para escuchar el susurro de Dios, tal como Elías en el monte Horeb. “Mis ovejas oyen mi voz” (Jn 10,27), citó, subrayando que la voz de Dios no trae ansiedad ni temor, sino paz y dirección. La clave, concluyó, es someterse a Dios, resistir al diablo y permitir que Él renueve nuestra mente para vivir conforme a su verdad y propósito.

