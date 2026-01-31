Dos campesinos resultaron gravemente heridos tras la detonación de un artefacto explosivo en zona rural del Catatumbo. Los hechos ocurrieron en un área afectada por la presencia de minas, donde miembros del Ejército Nacional acudieron para auxiliar a las víctimas y evacuarlas a un centro asistencial cercano.

Los campesinos, un adulto mayor y un joven, cayeron en un campo minado en la zona del Catatumbo, en Norte de Santander. Tras conocerse esta situación, fueron auxiliados de inmediato por los soldados de la Fuerza de Tarea Vulcano, quienes lograron estabilizarlos y controlar la hemorragia producto de la amputación de sus miembros inferiores.

Gracias al apoyo aéreo proporcionado por la Comando Aéreo de Combate N.°1 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se logró la evacuación aeromédica de las víctimas a un centro asistencial de la ciudad de Cúcuta, donde continúan recibiendo atención especializada.

El Ejército Nacional trasladó vía aérea a dos Campesinos víctimas de un campo minado en el Catatumbo Foto: suministrada

Los labriegos se encontraban adelantando trabajos en su finca cuando fueron sorprendidos por la detonación. En esa zona, los artefactos explosivos han sido instalados en distintos lugares en medio de la guerra que libra la guerrilla del ELN con las disidencias de las Farc.



A esto se le suma que, en medio de combates, los civiles también han resultado afectados por la caída de artefactos explosivos que son lanzados desde drones. Por eso, las comunidades continúan pidiendo presencia del estado para garantizar su seguridad y la vida.