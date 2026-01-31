En vivo
Santanderes  / El Ejército Nacional trasladó vía aérea a dos campesinos víctimas de un campo minado en el Catatumbo

El Ejército Nacional trasladó vía aérea a dos campesinos víctimas de un campo minado en el Catatumbo

En esa zona, los artefactos explosivos han sido instalados en distintos lugares en medio de la guerra que libra la guerrilla del ELN con las disidencias de las Farc.

