Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Hostigamientos a la Policía durante verificación de cilindro abandonado en la vía Dagua–Cali

Hostigamientos a la Policía durante verificación de cilindro abandonado en la vía Dagua–Cali

La comunidad rural de Dagua permanece confinada por hostigamientos contra la fuerza pública. Al mismo tiempo, en el kilómetro 45 de la vía al mar, autoridades verificaban un cilindro abandonado.

