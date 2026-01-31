Hostigamientos a la Policía durante verificación de cilindro abandonado en la vía Dagua–Cali

Momentos de tensión se registran a esta hora en el municipio de Dagua, Valle del Cauca, tras un hostigamiento contra la fuerza pública desde zonas montañosas, situación que ha generado temor entre los habitantes de sectores cercanos.

De manera simultánea, en el kilómetro 45 de la vía Cali–Dagua, en la entrada al corregimiento de El Limonar, personal antiexplosivos de la Policía Nacional adelantaba la verificación de un cilindro abandonado en la via.

"La Policía Nacional informa que el día de hoy, siendo las 05:30 horas, se produjo el hallazgo de un cilindro pintado con los colores amarillo, azul y rojo. De manera inmediata se activó los protocolos de seguridad establecidos, disponiendo el despliegue de unidades en el lugar y dando aviso al grupo antiexplosivos, el cual adelanta las verificaciones técnicas correspondientes, con el fin de descartar cualquier riesgo para la comunidad", dice un comunicado emitido por la policia del departamento del Valle.

La Policía informó que, con el fin de proteger la integridad de los uniformados y de la comunidad, se adoptaron medidas de seguridad en la zona. Así mismo, señalaron que las labores de verificación y aseguramiento del cilindro se reanudarán una vez cese el hostigamiento, presuntamente atribuido a grupos armados que delinquen en el sector.