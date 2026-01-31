Capturaron a hombre que mató a niño al atropellarlo en un taxi en vía del Suroeste de Antioquia

Tras casi dos años evadiendo a la justicia, en la capital antioqueña cayó un hombre vinculado al homicidio de un menor de edad durante un accidente de tránsito en el Suroeste de Antioquia, hechos que en su momento generaron indignación y por los cuales se había ofrecido hasta una millonaria recompensa.

Se trata de Joan Sebastián Taborda, alias ‘Chiflas’, quien fue requerido por miembros de la Policía de Tránsito y la Fiscalía por el delito de homicidio culposo agravado.

Los hechos por los cuales era buscado ‘Chiflas’ por parte de las autoridades ocurrieron el 17 de mayo de 2024 en el corregimiento de Bolombolo, municipio de Venecia, donde mientras este hombre conducía un taxi a alta velocidad arrolló a Mateo Cano, un niño de nueve años de edad que salía del colegio.

Posteriormente el hasta ahora prófugo se había dado a la huída, pues en ese momento cumplía detención domiciliaria en su lugar de residencia por el delito de tráfico de armas y violencia contra servidor público.



En su momento las autoridades habían ofrecido hasta 20 millones de pesos de recompensa por información que permitiera la captura de Taborda, quien también registra antecedentes por hurto y tráfico de armas al estar vinculado el grupo criminal Los Cronos.

La estructura delincuencial operaba en zonas como Medellín y el Eje Cafetero, enfocada en el hurto de relojes de alta gama.