Capturaron a hombre que mató a niño al atropellarlo en un taxi en vía del Suroeste de Antioquia

Capturaron a hombre que mató a niño al atropellarlo en un taxi en vía del Suroeste de Antioquia

Alias ‘Chiflas’ estaba prófugo hace casi dos años por este caso y estaría vinculado a una banda criminal dedicada al hurto de relojes de alta gama.

